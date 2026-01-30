Зимняя Олимпиада — 2026
Азербайджан поставил точку в вопросе ударов по Ирану со своей территории

Азербайджан исключил использование своей территории для любых ударов по Ирану

Джейхун Байрамов Джейхун Байрамов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Азербайджан не позволит использовать свою территорию и воздушное пространство для ударов по Ирану, заявил министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов в разговоре с иранским коллегой Аббасом Арагчи. Главы МИД подчеркнули, что все споры нужно решать в соответствии с международным правом — через диалог и дипломатию, передает пресс-служба ведомства.

Использование воздушного пространства или территории Азербайджанской Республики каким-либо государством для осуществления военных операций против соседнего Ирана или любой другой страны никогда не будет допущено, — сказано в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в последние дни вел переговоры с руководством Ирана. Он также сообщил, что к берегам Ирана направляется крупная военно-морская группировка. Кроме того, глава Белого дома рекомендовал американцам и гражданам союзных стран, которые находятся в Иране, срочно покинуть территорию государства.

Замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади между тем подчеркнул, что республика переходит в третью стадию конфликта с США и Израилем. По его словам, первой фазой стала 12-дневная война в июне 2025 года.

Иран
Азербайджан
удары
Джейхун Байрамов
