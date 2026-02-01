Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 11:19

«Им это надоело»: сенатор о просьбе Киева к ЕС выделить $1,5 трлн помощи

Сенатор Джабаров: ЕС не сможет выделить Киеву $1,5 трлн из-за внутренних проблем

Фото: firo Sportphoto/ Jvrgen Fromme/Global Lok Press
Евросоюз не сможет выделить Украине помощь в размере $1,5 трлн из-за внутренних проблем, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, противоречия в объединении будут расти.

Я думаю, что в странах ЕС потихоньку начинают понимать, что Украина — это тот груз, который они не могут вытянуть. Страна, которая сама ничего не производит и только требует и клянчит по всему миру, не имеет перспектив. Захотят ли европейцы взять на себя такую нагрузку? Мне кажется, им это уже порядком надоело, потому что своих проблем хватает. Тем более что американцы воздерживаются от любой помощи, особенно финансовой, Украине. Я думаю, что процесс противоречий будет нарастать, ― объяснил Джабаров.

Сенатор отметил, что Украина полностью зависит от финансовой помощи стран Запада. Он не исключил, что лидеры ЕС попытаются изъять российские замороженные активы для продолжения поддержки Киева, но это повлечет за собой большие проблемы.

К сожалению, Украина стала страной-наркоманом, которая зависит от финансовых вливаний Запада и уже не представляет себе, как может существовать без постоянной финансовой подпитки. Нет, [Украина не получит такие деньги], только если они украдут наши активы. Но это тоже проблемный вопрос по многим параметрам. В то же время активы тоже могут закончиться. А дальше что? ― резюмировал Джабаров.

Ранее стало известно, что Украина запросила у Евросоюза финансовую помощь в беспрецедентном размере — $1,5 трлн (114 трлн рублей). Эта сумма в 14 раз превышает общий объем расходов государственного бюджета страны на 2026 год, который оценивается примерно в $108 млрд (8 трлн рублей).

Владимир Джабаров
сенаторы
Евросоюз
Украина
Софья Якимова
С. Якимова
