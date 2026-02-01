«Время лечит»: звезда «Маленькой Веры» вышел на связь после смерти матери Актер Соколов заявил, что его жизнь разделилась на две части после смерти мамы

Народный артист России, звезда фильма «Маленькая Вера» Андрей Соколов впервые после похорон матери обратился к поклонникам, поблагодарив их за поддержку. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) он признался, что его жизнь разделилась на «до» и «после». Актер отдельно выразил признательность друзьям и своим студентам, которые были с ним в эти тяжелые дни.

Я получил такое огромное количество самых искренних, теплых и нужных слов. Я даже не представлял, как много людей знали и любили мою маму. Говорят — время лечит. Посмотрим. Но то, что жизнь делится на «до» и «после», — это точно, — подчеркнул Соколов.

Он напомнил, как важно ценить любимых людей, пока они есть рядом. Также артист опубликовал трогательный кадр из личного архива. На снимке молодой актер улыбается, сидя в яблоневом саду. Рядом с ним находится его мама, которая держит любимого сына под руку, положив голову ему на плечо.

Ранее сообщалось, что мать Соколова скончалась в возрасте 91 года. Незадолго до Нового года актер говорил о том, что ему пришлось поменять планы из-за болезни женщины и ее госпитализации. Он не стал распространяться о причинах произошедшего, но напомнил о важности каждого мгновения с родителями.