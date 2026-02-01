«Время лечит»: звезда «Маленькой Веры» вышел на связь после смерти матери

Народный артист России, звезда фильма «Маленькая Вера» Андрей Соколов впервые после похорон матери обратился к поклонникам, поблагодарив их за поддержку. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) он признался, что его жизнь разделилась на «до» и «после». Актер отдельно выразил признательность друзьям и своим студентам, которые были с ним в эти тяжелые дни.
Я получил такое огромное количество самых искренних, теплых и нужных слов. Я даже не представлял, как много людей знали и любили мою маму. Говорят — время лечит. Посмотрим. Но то, что жизнь делится на «до» и «после», — это точно, — подчеркнул Соколов.
Он напомнил, как важно ценить любимых людей, пока они есть рядом. Также артист опубликовал трогательный кадр из личного архива. На снимке молодой актер улыбается, сидя в яблоневом саду. Рядом с ним находится его мама, которая держит любимого сына под руку, положив голову ему на плечо.
Ранее сообщалось, что мать Соколова скончалась в возрасте 91 года. Незадолго до Нового года актер говорил о том, что ему пришлось поменять планы из-за болезни женщины и ее госпитализации. Он не стал распространяться о причинах произошедшего, но напомнил о важности каждого мгновения с родителями.