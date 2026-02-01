Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 11:22

«Время лечит»: звезда «Маленькой Веры» вышел на связь после смерти матери

Актер Соколов заявил, что его жизнь разделилась на две части после смерти мамы

Андрей Соколов Андрей Соколов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Народный артист России, звезда фильма «Маленькая Вера» Андрей Соколов впервые после похорон матери обратился к поклонникам, поблагодарив их за поддержку. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) он признался, что его жизнь разделилась на «до» и «после». Актер отдельно выразил признательность друзьям и своим студентам, которые были с ним в эти тяжелые дни.

Я получил такое огромное количество самых искренних, теплых и нужных слов. Я даже не представлял, как много людей знали и любили мою маму. Говорят — время лечит. Посмотрим. Но то, что жизнь делится на «до» и «после», — это точно, — подчеркнул Соколов.

Он напомнил, как важно ценить любимых людей, пока они есть рядом. Также артист опубликовал трогательный кадр из личного архива. На снимке молодой актер улыбается, сидя в яблоневом саду. Рядом с ним находится его мама, которая держит любимого сына под руку, положив голову ему на плечо.

Ранее сообщалось, что мать Соколова скончалась в возрасте 91 года. Незадолго до Нового года актер говорил о том, что ему пришлось поменять планы из-за болезни женщины и ее госпитализации. Он не стал распространяться о причинах произошедшего, но напомнил о важности каждого мгновения с родителями.

актеры
смерти
Андрей Соколов
родственники
похороны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская армия освободила два села под Харьковом и в ДНР
Песков раскрыл истинные причины отношения Европы к СССР и Победе
Военэксперт ответил, будет ли Евросоюз саботировать мир на Украине
В Кремле раскритиковали европейскую элиту
Песков сравнил европейских политиков с манкуртами из романа Айтматова
«Безответственные популисты»: Песков дал резкую оценку европейским политикам
В Кремле заявили о возобладавшей в Польше ненависти ко всему русскому
Илон Маск заявил о мерах против использования Starlink в России
Власти Камбоджи задержали иностранцев в мошенническом колл-центре
Живущий в Израиле Слепаков обзавелся финансовой подушкой в России
Водитель потушил горящий автобус голыми руками во Владивостоке
Раскрыты страшные последствия пожара на базе отдыха в Хакасии
«Сыграло злую шутку»: в России заметили, как ООН «перекорежило» от Запада
Россиянам раскрыли, как сохранить деньги от списаний ФССП
Почему не работает WhatsApp 1 февраля: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Ирландию осадили в CAS за попытку отобрать олимпийскую квоту у Олесик
Стало известно о возможной отмене переговоров РФ и Украины в ОАЭ 1 февраля
«Россия — это решение»: в США назвали способ спасти Европу
Прокуратура взялась за шокирующее избиение девочки в школе Магадана
В Турции перевернулся автобус с пассажирами
Дальше
Самое популярное
Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Не месить — смешать и вылить на противень: пицца на жидком тесте — элементарный рецепт
Общество

Не месить — смешать и вылить на противень: пицца на жидком тесте — элементарный рецепт

Классический плов из говядины — готовим в казане на плите
Семья и жизнь

Классический плов из говядины — готовим в казане на плите

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.