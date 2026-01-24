Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 19:12

Народный артист Андрей Соколов сообщил о семейной трагедии

Мать актера Андрея Соколова скончалась на 92-м году жизни

Андрей Соколов Андрей Соколов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Народный артист России Андрей Соколов сообщил о смерти своей матери. Женщина скончалась на 92-м году жизни. Причины не раскрываются. Трогательный пост он опубликовал в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

08.10.01.24.1934.2026. Ну вот и все… Единственный человек на свете, который тебя любит, это мама. Бескорыстно, искренне, молча. Переживая твои боли и невзгоды, не думая о себе, готовая закрыть тебя своим сердцем, — сказано в публикации.

Ранее стало известно о смерти 60-летнего режиссера и телеведущего Александра Олейникова. Прощание состоится в среду, 28 января, с 13:00 до 15:00 мск в траурном зале Троекуровского кладбища. В окружении продюсера рассказали, что причиной мог стать оторвавшийся тромб.

Накануне в Риме прошли похороны итальянского модельера, основателя модного дома Valentino Валентино Гаравани. Участие в церемонии приняли тысячи человек, в том числе главный амбассадор итальянского модного дома Versace Донателла Версаче, экс-главред журнала Vogue Анна Винтур, актриса Энн Хэтэуэй и другие.

