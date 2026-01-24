Народный артист Андрей Соколов сообщил о семейной трагедии Мать актера Андрея Соколова скончалась на 92-м году жизни

Народный артист России Андрей Соколов сообщил о смерти своей матери. Женщина скончалась на 92-м году жизни. Причины не раскрываются. Трогательный пост он опубликовал в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

08.10.01.24.1934.2026. Ну вот и все… Единственный человек на свете, который тебя любит, это мама. Бескорыстно, искренне, молча. Переживая твои боли и невзгоды, не думая о себе, готовая закрыть тебя своим сердцем, — сказано в публикации.

