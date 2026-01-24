Сын Олейникова назвал дату и место прощания с режиссером

Желающие проститься с режиссером и телеведущим Александром Олейниковым могут прийти в среду, 28 января, с 13:00 до 15:00 по московскому времени в траурный зал Троекуровского кладбища, сообщил его сын Максим. По его словам, которые приводит ТАСС, продюсера похоронят на этом же кладбище.

В окружении продюсера рассказали, что причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб. Олейников пришел на телевидение в возрасте 20 лет. Он был одной из ключевых фигур телеканала ТВ-6, «России». Также Олейников был приглашен в качестве соведущего на шоу «Вечерний Ургант».

