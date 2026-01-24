Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 17:17

Сын Олейникова назвал дату и место прощания с режиссером

Александра Олейникова похоронят 28 января на Троекуровском кладбище в Москве

Александр Олейников на церемонии прощания с актером и режиссером Юрием Морозом Александр Олейников на церемонии прощания с актером и режиссером Юрием Морозом Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Желающие проститься с режиссером и телеведущим Александром Олейниковым могут прийти в среду, 28 января, с 13:00 до 15:00 по московскому времени в траурный зал Троекуровского кладбища, сообщил его сын Максим. По его словам, которые приводит ТАСС, продюсера похоронят на этом же кладбище.

Прощание состоится в среду, 28 января, с 13:00 до 15:00 в траурном зале Троекуровского кладбища. Похоронят его там же, — отметил он.

В окружении продюсера рассказали, что причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб. Олейников пришел на телевидение в возрасте 20 лет. Он был одной из ключевых фигур телеканала ТВ-6, «России». Также Олейников был приглашен в качестве соведущего на шоу «Вечерний Ургант».

До этого сообщалось, что актриса Анастасия Городенцева, известная публике по сериалу «Люба, дети и завод», скончалась от онкологического заболевания в возрасте 42 лет. Смерть артистки наступила еще 13 июля 2025 года, но об этом стало известно только недавно. Городенцева получила образование в Щукинском театральном институте.

