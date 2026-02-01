Зимняя Олимпиада — 2026
Варите сразу 3 литра: сырный суп с фрикадельками и рисом — простой, но все хотят добавки

Фото: D-NEWS.ru
Этот суп из тех, что быстро становятся любимыми. Легкий, но сытный, с куриными фрикадельками, рисом и мягкой сливочной ноткой плавленого сыра. Отличный вариант для обеда или ужина, когда хочется домашней еды без лишней возни.

Ингредиенты: куриная грудка — 200 г, рис — 50–70 г, морковь — 1 шт., плавленый сыр — 50 г, вода — около 1–1,2 л, топленое масло — 20 г, лавровый лист — 1 шт., чеснок — по вкусу, петрушка — 20 г, оливковое масло — 20 г, соль — по вкусу, специи — по вкусу.

Как приготовить: куриную грудку измельчите в фарш, слегка посолите и сформируйте небольшие фрикадельки. В кастрюле доведите воду до кипения, добавьте соль, специи и лавровый лист. Опустите фрикадельки и варите на среднем огне 10 минут. Рис промойте до прозрачной воды и добавьте в кастрюлю. Варите еще 10–12 минут, пока рис не станет мягким. Морковь нарежьте мелкими кубиками, добавьте в суп вместе с топленым маслом и варите 5 минут. Выложите плавленый сыр и хорошо размешайте, чтобы он полностью растворился. Снимите суп с огня, добавьте мелко нарезанный чеснок и петрушку. Дайте настояться под крышкой 5 минут.

Ранее мы делились рецептом салата «Ромашка». Эффектный салат-цветок, который поразит всех вкусом.

Проверено редакцией
Лью ложку белого, ложку шоколадного — и получается чудо: манник «Зебра» к чаю
Общество
Лью ложку белого, ложку шоколадного — и получается чудо: манник «Зебра» к чаю
Розы для ленивых дачников: какие кусты растут сами, не болеют и цветут сотнями бутонов без укрытия и лишних хлопот
Общество
Розы для ленивых дачников: какие кусты растут сами, не болеют и цветут сотнями бутонов без укрытия и лишних хлопот
Яблочные кусочки с корицей и творог раскладываю на слоеном тесте. Через 20 минут в духовке — сладкие подушечки к утреннему кофе
Общество
Яблочные кусочки с корицей и творог раскладываю на слоеном тесте. Через 20 минут в духовке — сладкие подушечки к утреннему кофе
Моя палочка-выручалочка: домашний куриный кубик для бульона. Натурально, вкусно, без химии. Заготовьте впрок
Общество
Моя палочка-выручалочка: домашний куриный кубик для бульона. Натурально, вкусно, без химии. Заготовьте впрок
Надоели легкие супы. Варю солянку по-сибирски — с говядиной, ветчиной, копченостями и ложкой сметаны
Общество
Надоели легкие супы. Варю солянку по-сибирски — с говядиной, ветчиной, копченостями и ложкой сметаны
Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов
Общество

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов

