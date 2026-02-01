Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 09:33

Трендовый десерт из баночки йогурта: тирамису в максимально упрощенном варианте

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Готовим трендовый десерт из баночки йогурта. Он напоминает тирамису в максимально упрощенном варианте — идеальное решение, когда хочется побаловать себя десертом без лишних хлопот и посуды.

Для приготовления одной порции вам понадобится: 1 банка греческого йогурта, 1,5 ст. л. сахарной пудры, 100 мл крепкого остывшего кофе (эспрессо или заварной), 2–3 печенья савоярди или их аналог, 1 ч. л. какао-порошка без сахара для посыпки.

Рецепт: сначала приготовьте кофейную пропитку: сварите крепкий кофе и полностью охладите его. В банку с греческим йогуртом добавьте сахарную пудру и тщательно перемешайте. Печенья обмакните в остывший кофе — они должны быстро впитать влагу, но не размокнуть до состояния каши. Воткните пропитанные кофе печенья в йогурт, отломайте по высоте стаканчика. Закройте банку крышкой и уберите в холодильник на 1 час. Перед подачей посыпьте поверхность десерта какао-порошком. Подавайте прямо в банке.

Ранее стало известно, как приготовить рулет с карамелизированными яблоками: обалденный результат из пачки слоеного теста и пары фруктов.

Проверено редакцией
Читайте также
Лью ложку белого, ложку шоколадного — и получается чудо: манник «Зебра» к чаю
Общество
Лью ложку белого, ложку шоколадного — и получается чудо: манник «Зебра» к чаю
Розы для ленивых дачников: какие кусты растут сами, не болеют и цветут сотнями бутонов без укрытия и лишних хлопот
Общество
Розы для ленивых дачников: какие кусты растут сами, не болеют и цветут сотнями бутонов без укрытия и лишних хлопот
Яблочные кусочки с корицей и творог раскладываю на слоеном тесте. Через 20 минут в духовке — сладкие подушечки к утреннему кофе
Общество
Яблочные кусочки с корицей и творог раскладываю на слоеном тесте. Через 20 минут в духовке — сладкие подушечки к утреннему кофе
Сметана, сахар и мягкие коржи! Собираю торт «Сметанник» — влажный, нежный и безумно простой
Общество
Сметана, сахар и мягкие коржи! Собираю торт «Сметанник» — влажный, нежный и безумно простой
Сметана, вареная сгущенка и крошка из печенья! Собираю торт «Минутка» — даже выпекать не нужно
Общество
Сметана, вареная сгущенка и крошка из печенья! Собираю торт «Минутка» — даже выпекать не нужно
десерты
рецепты
тирамису
простые рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
Трендовый десерт из баночки йогурта: тирамису в максимально упрощенном варианте Готовим трендовый десерт из баночки йогурта. Он напоминает тирамису в максимально упрощенном варианте — идеальное решение, когда хочется побаловать себя десертом без лишних хлопот и посуды.
1 банка греческого йогурта
1,5 ст. л. сахарной пудры
100 мл крепкого остывшего кофе (эспрессо или заварной)
2-3 печенья «савоярди» или их аналог
1 ч. л. какао-порошка без сахара для посыпки
>
Сначала приготовьте кофейную пропитку: сварите крепкий кофе и полностью охладите его.
В банку с греческим йогуртом добавьте сахарную пудру и тщательно перемешайте.
Печенья обмакните в остывший кофе — они должны быстро впитать влагу, но не размокнуть до состояния каши.
Воткните пропитанные кофе печенья в йогурт, отломайте по высоте стаканчика. Закройте банку крышкой и уберите в холодильник на 1 час.
Перед подачей посыпьте поверхность десерта какао-порошком. Подавайте прямо в банке.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Время лечит»: звезда «Маленькой Веры» вышел на связь после смерти матери
Трамп сделал сенсационное заявление о Кубе
«Им это надоело»: сенатор о просьбе Киева к ЕС выделить $1,5 трлн помощи
В Азии задержали два танкера с нефтью на $130 млн
Названо возможное место второго раунда переговоров по Украине
СК РФ изъял записи с видеокамер из сауны в Кузбассе, где погибли подростки
Названы регионы, где меньше всего покупали игристое вино
Reuters: спецпредставитель Трампа по Ираку покинул пост
В Прокопьевске задержали администратора сауны, где погибли подростки
Хозяева сауны в Прокопьевске подались в бега после смертельного пожара
Стало известно, какие выплаты изменятся с 1 февраля
Удары по Украине сегодня, 1 февраля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 1 февраля: что завтра, проблемы со сном, давление
Украина потребовала от ЕС в 14 раз превышающую ее бюджет сумму
ВСУ пошли против властей из-за кладбища
Россиянам ответили, стоит ли опасаться распространения оспы обезьян
Стало известно, сколько лет Украина сможет прожить на крупнейший транш ЕС
В Раде назвали Зеленского виновником слабости Украины
Звездной россиянке дали нейтральный статус
Наступление ВС РФ на Харьков 1 февраля: мертвый спецназ, зачистка Купянска
Дальше
Самое популярное
Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов
Общество

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.