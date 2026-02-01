Трендовый десерт из баночки йогурта: тирамису в максимально упрощенном варианте

Готовим трендовый десерт из баночки йогурта. Он напоминает тирамису в максимально упрощенном варианте — идеальное решение, когда хочется побаловать себя десертом без лишних хлопот и посуды.

Для приготовления одной порции вам понадобится: 1 банка греческого йогурта, 1,5 ст. л. сахарной пудры, 100 мл крепкого остывшего кофе (эспрессо или заварной), 2–3 печенья савоярди или их аналог, 1 ч. л. какао-порошка без сахара для посыпки.

Рецепт: сначала приготовьте кофейную пропитку: сварите крепкий кофе и полностью охладите его. В банку с греческим йогуртом добавьте сахарную пудру и тщательно перемешайте. Печенья обмакните в остывший кофе — они должны быстро впитать влагу, но не размокнуть до состояния каши. Воткните пропитанные кофе печенья в йогурт, отломайте по высоте стаканчика. Закройте банку крышкой и уберите в холодильник на 1 час. Перед подачей посыпьте поверхность десерта какао-порошком. Подавайте прямо в банке.

