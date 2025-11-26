Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

В ночь на среду, 26 ноября, Вооруженные силы Украины атакуют город Чебоксары в Чувашии. Что известно о последствиях налета БПЛА, есть ли пострадавшие?

Что известно об атаке ВСУ на Чебоксары ночью 26 ноября

Около 03:20 Telegram-канал SHOT сообщил, что в небе над Чебоксарами прогремело несколько взрывов. Также, по данным авторов, в одном из районов разгорелся пожар.

«Жители Чебоксар сообщают о мощных взрывах в небе и пожаре в одном из районов города. Предварительно, на подлете к столице Чувашии сбили уже несколько вражеских БПЛА, в эти минуты продолжается отражение атаки», — говорится в посте.

Канал со ссылкой на местных жителей заявляет о пяти-семи сильных взрывах на окраине города и в небе над деревней Лапсары, которая расположена примерно в 10 км от Чебоксар.

«Первый взрыв, по словам очевидцев, прозвучал в районе 2:40 ночи. Позже в одном из районов города заметили возгорание и сильное задымление. Официальной информации о последствиях атаки и пострадавших пока не было», — отметил канал.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

В то же время в Росавиации сообщили о приостановке работы местного аэропорта, воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы.

Что известно о последствиях налета БПЛА на Чебоксары

Telegram-канал Baza сообщил, что один из украинских беспилотников попал в жилой 12-этажный дом в Чебоксарах.

«Неподалеку от местного ТЦ очевидцы видят пожар и столбы дыма. <…> Информации о пострадавших нет», — отмечается в публикации.

Тем временем Mash заявляет о более 10 взрывах над городом. Авторы поста также сообщают о том, что дрон влетел в крышу жилой многоэтажки.

«На верхних этажах потрескались окна. Также в Ленинском районе сообщают о большом количестве взрывов в небе», — утверждает Mash.

При этом, по данным SHOT, ударной волной выбиты стекла и оконные рамы, также от осколков внизу пострадали несколько автомобилей.

Информация о пострадавших пока не поступала. Минобороны РФ и местные власти не комментировали сведения о последствиях атаки на Чебоксары.

