Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Доктор Мясников — тот самый случай, когда человеку «из телевизора» верят самые разные категории зрителей от мала до велика. Телеведущий давно стал героем интернет-мемов, а его внешность и имя, по словам самого доктора, незаконно используют для рекламы лекарств в интернете. При этом Мясников является практикующим врачом и экспертом в области медицины. А те, кто настороженно относится к советам доктора, зачастую не знают, что Александр Леонидович — потомственный доктор, в молодости работал в горячих точках, имеет опыт проведения операций в полевых условиях и написал несколько книг по медицине. Телеведущий много лет счастлив в браке, у него двое детей, а в загородном доме под Москвой живут несколько собак. Сегодня мы расскажем подробнее о биографии семьи Мясниковых.

Доктор Мясников: биография до телевидения

Биография семьи Мясниковых началась в позапрошлом столетии в маленьком городе под Тверью. Здесь, в Красном Холме, работал земским лекарем прадед телеведущего — Леонид Александрович Мясников. В небольшом городке он создал больницу для самых малоимущих слоев населения, а после становления власти Советов открыл клинику лечения глазных болезней. Его дело продолжают уже несколько поколений рода. Стоит отметить, что в семье Мясниковых до сих пор первенцам дают имя деда. Так, отца нашего героя звали Леонидом Александровичем, а деда — Александром Леонидовичем.

Год рождения Мясникова — 1953-й. Он коренной ленинградец. Отец оставил семью, когда маленькому Саше было шесть лет, однако поддерживал отношения с сыном и склонял его продолжить медицинскую династию. До окончания школы Саша не давал отцу надежды на то, что дело семьи будет продолжено, — он хотел связать свою жизнь с автомобилями. Однако гены, очевидно, взяли верх, и мальчик поступил во Второй московский медицинский институт им. Н. И. Пирогова. До 1981 года Александр проходил ординатуру, после чего стал аспирантом Института кардиологии имени А. Л. Мясникова (его деда) и по завершении обучения успешно и раньше намеченного срока защитил кандидатскую диссертацию.

Биография доктора Мясникова как медицинского специалиста началась с шага, который привел в недоумение его близких и друзей: в составе группы геологов он уехал в Мозамбик. Ученые исследовали месторождения полезных ископаемых в отдаленных районах южной части Африканского континента, Александр отвечал за их здоровье. Спустя два года, когда геологи вернулись в Союз, Александр Мясников остался в Африке, в регионе под названием Замбези, продолжив работать врачом общей практики. В Южной Африке в те годы шли военные действия, и доктор в полевых условиях оперировал раненых, спас сотни жизней и наработал уникальный опыт.

Биография семьи Мясниковых Фото: vk.com/drmyasnikov

Именно поэтому по возвращении в СССР его, как опытного специалиста, направили в Анголу в качестве руководителя группы медицинских консультантов при правительственном военном госпитале. Он прослужил здесь несколько лет и в 1989 году вернулся на родину.

Дальнейшую жизнь Мясникова как доктора и управленца можно назвать пестрой. Однако именно работа в разных организациях, в том числе зарубежных и международных, позволила ему наработать опыт и стать авторитетным специалистом.

По возвращении из Анголы доктор Мясников стал кардиологом Всесоюзного кардиологического научного центра, одновременно получив пост специалиста медотдела Международной организации по миграции. Уже после развала СССР был назначен штатным доктором при посольстве России во Франции, параллельно практиковал и проводил консультации в крупных медцентрах Парижа. В 1996 году он уехал в Соединенные Штаты Америки. Здесь Александр успешно прошел ординатуру при Медицинском центре государственного университета Нью-Йорка, подтвердив свою специализацию врача общей практики. Спустя четыре года получил звание врача высшей категории Американского комитета по медицине. По сей день Мясников входит в состав Американской медицинской ассоциации и Американской коллегии врачей.

Получив опыт работы в иностранных организациях, узнав все особенности взаимодействия между докторами и пациентами в Европе и Штатах, Александр приехал на родину и открыл здесь собственную клинику. В 2009 и 2010 годах он получил признание властей, занимая пост главврача Кремлевской больницы. А затем получил должность главного врача Московской городской клинической больницы № 71. В 2015 году эта организация была переименована в Городскую клиническую больницу им. М. Е. Жадкевича. Александр Мясников и сегодня руководит этим учреждением.

Теледоктор Мясников

Вскоре после того, как доктор Мясников возглавил больницу № 71, его пригласили к сотрудничеству в качестве телеведущего. Первым опытом работы на телевидении стала должность ведущего программы «Врача вызывали?» на телеканале РЕН ТВ. Одновременно Александр Леонидович опробовал свои силы как радиоведущий: на канале «Вести FM» вел медицинскую рубрику в передаче Владимира Соловьева. В 2013 году он стал звездой федерального телевидения, представив публике свою программу «О самом главном с доктором Мясниковым» на канале «Россия 1».

Личная жизнь Мясникова Фото: vk.com/drmyasnikov

Биография жены доктора Мясникова

В первый брак Александр вступил в юности, однако через несколько лет супруги развелись. По словам самого доктора Мясникова, он не смог простить первой жене того, что она не поддержала его в тяжелый период, который он переживал после смерти отца.

Вторую жену, Наталью, Александр Леонидович встретил, когда еще был официально женат. Однако между ними возникла сильная эмоциональная связь, которая длится уже более 30 лет. Жена оставила работу и вместе с супругом кочевала по разным странам, чтобы обеспечивать ему уют, где бы он ни работал.

Наталья долго не могла забеременеть, а Александр не особо желал иметь детей. Однако уже в возрасте сорока лет, в 1994 году, Наталья стала матерью. И оказалось, что ее супруг — прекрасный отец, который проводил с сыном все свободное время.

А через несколько лет в их семейной жизни наступил период, когда Наталья стала злоупотреблять алкоголем, однако ради сохранения семьи, ради мужа и сына Леонида она отказалась от пагубной привычки и уже много лет держит данное супругу обещание не пить.

Были сложные ситуации в семейной жизни Мясниковых, причиной которых стало и поведение Александра. Одной из них стала его внебрачная связь, от которой в 2005 году родилась дочь Полина. Наталья простила мужа и приложила все усилия, чтобы ее сын и его единокровная сестра приняли друг друга.

Биография детей доктора Мясникова

Леониду Мясникову исполняется 30 лет. Молодой человек продолжил медицинскую династию, хотя и не стал врачом. Он получил специальность фармацевта в Сорбонне и продолжает семейное дело. Леонид живет во Франции, занимается различными видами борьбы, говорит на нескольких языках и в свободное от работы время путешествует по миру. Не так давно он представил родителям свою невесту.

Леонид, так же как и отец, поддерживает отношения со своей сестрой Полиной. Александр при этом помогает дочери финансово, поддерживает ее во всех начинаниях. И нисколько не переживает, что Полина не станет продолжателем медицинской династии, — девушка проявляет значительные успехи в литературе и, несмотря на юный возраст, пробует свои силы на писательском поприще.

Биография доктора Мясникова Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Личная жизнь Александра Мясникова

Личную жизнь доктор Мясников старается не афишировать, однако в своих социальных сетях он все же рассказывает подписчикам о том, чем занимается помимо работы и съемок на телевидении. Например, с женой он давно живет раздельно — супруга уехала к сыну во Францию. В загородном доме доктора под Москвой живут несколько собак, причем их количество постепенно увеличивается. А с любимцем семьи, рыжим котом Арамисом, он даже выступал на телевидении. Александр Мясников призывает всех людей обязательно заводить домашних животных. По его словам, это помогает избавляться от стрессов и укрепляет иммунитет.

Также в свободное время доктор Мясников путешествует, охотится, рыбачит. И работает над очередной книгой. В своих трудах он старается простым и доступным языком объяснять читателям, как работает человеческий организм и что можно сделать, чтобы сохранить или восстановить здоровье.