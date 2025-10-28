Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 16:02

Мясников раскрыл, какую привычку приобрел во время медпрактики в США

Мясников заявил, что научился мысленно определять способ сбора крови для анализа

Александр Мясников Александр Мясников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач Александр Мясников рассказал во эфире программы «О самом главном», что во время обучения в интернатуре в США научился мысленно определять, как брать кровь для анализов у незнакомцев. Доктор отметил, что проводил подобные исследования каждое утро, из-за чего в любом общественном месте он представлял себе эту медпроцедуру.

Идут девушки, симпатичные. <…> А я на них смотрю: как ей кровь из шеи удобнее взять? рассказал Мясников.

Ранее врач заявил, что голуби переносят хламидиоз и сальмонеллез. По его словам, в городах стремятся уменьшить число птиц, используя специальные отпугивающие устройства. Также Мясников вспомнил, что, когда был ребенком, состоял в клубе юных биологов Московского зоопарка и видел, как его сотрудники отстреливали голубей. Он добавил, что это стало для него психологической травмы.

До этого Мясников отметил, что назальные капли могут вызывать зависимость быстрее наркотиков. Он предупредил, что привыкание возникает всего за несколько дней. Как отметил врач, такая зависимость чревата тем, что без спрея человек не сможет нормально дышать. Также он пояснил, что спреи могут вызывать состояние ажитации для сердца.

