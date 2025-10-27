Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 18:37

Доктор Мясников рассказал, чем опасны голуби

Телеведущий Мясников: голуби переносят хламидиоз и сальмонеллез

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Голуби переносят хламидиоз и сальмонеллез, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, сказанным в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», в городах стремятся уменьшить число птиц, используя специальные отпугивающие устройства.

Также Мясников вспомнил, что, когда был ребенком, состоял в клубе юных биологов Московского зоопарка и видел, как его сотрудники отстреливали голубей. Тогда, по его словам, он получил психологическую травму.

Мясников сообщил, что двое мужчин начали отстреливать голубей из духовых ружей. Он вспоминал, как птицы падали, а мужчины брали их за голову и ломали им шеи.

Представляете, для ребенка в шестом классе какая это была психологическая травма? Я до сих пор это помню, — поделился переживаниями Мясников.

Ранее кинолог Владимир Уражевский заявил, что если запрет на содержание опасных пород собак в многоквартирных домах будет принят, то многие животные могут оказаться на улице. По его словам, найти приют для питомцев сложно, так как они часто переполнены.

голуби
Россия
Александр Мясников
телеведущие
