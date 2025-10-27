Доктор Мясников рассказал, чем опасны голуби

Голуби переносят хламидиоз и сальмонеллез, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, сказанным в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», в городах стремятся уменьшить число птиц, используя специальные отпугивающие устройства.

Также Мясников вспомнил, что, когда был ребенком, состоял в клубе юных биологов Московского зоопарка и видел, как его сотрудники отстреливали голубей. Тогда, по его словам, он получил психологическую травму.

Мясников сообщил, что двое мужчин начали отстреливать голубей из духовых ружей. Он вспоминал, как птицы падали, а мужчины брали их за голову и ломали им шеи.

Представляете, для ребенка в шестом классе какая это была психологическая травма? Я до сих пор это помню, — поделился переживаниями Мясников.

