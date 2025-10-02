Кинолог оценил идею запретить содержание собак опасных пород в квартирах

В случае, если запрет на содержание собак опасных пород в многоквартирных домах вступит в силу, многим животным грозит жизнь на улице, заявил «Москве 24» кинолог Владимир Уражевский. Он подчеркнул, что сдать питомцев в приюты достаточно сложно, так как они зачастую переполнены.

Допустим, в семье есть собака опасной породы, но что с ней делать после запрета? Нужно продать квартиру, детям бросить школу, куда-то переехать? Есть риск, что люди просто начнут избавляться от питомцев. Сдать в приюты бывает сложно, так как порой они переполнены. И получится, что потенциально опасные собаки могут оказаться на улице, — предупредил Уражевский.

Он напомнил, что, если питомца воспитывать правильно и в благополучной обстановке, он вырастет адекватным. При этом кинолог добавил, что необходимо бороться с самовыгулом животных.

Ранее в Госдуме одобрили запрет на выгул собак опасных пород для отдельных граждан. Он касается подростков младше 16 лет и лиц в состоянии алкогольного опьянения.