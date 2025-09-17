Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 сентября 2025 в 10:52

В Госдуме одобрили запрет на выгул опасных собак для отдельных граждан

В Госдуме одобрили запрет на выгул опасных собак для пьяных и детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Комитет Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды порекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, запрещающий подросткам младше 16 лет и лицам в состоянии алкогольного опьянения выгуливать собак опасных пород. Соответствующие изменения предлагается внести в закон об ответственном обращении с животными, передает ТАСС.

Комитет Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды поддерживает проект федерального закона № 881802-8 <...> и рекомендует Государственной думе принять его в первом чтении, — говорится в заключении комитета.

Авторы законопроекта предлагают запретить выгул потенциально опасной собаки указанным лицам без законных представителей. Исключениями являются случаи, когда животное находится на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу.

Ранее законопроект, запрещающий выгуливать опасных собак детям и лицам в состоянии алкогольного опьянения, поддержало правительство России. Кабмин одобрил предложения при условии внесения доработок с учетом замечаний.

