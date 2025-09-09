Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Владельцев опасных собак ждут важные изменения

Кабмин России поддержал проект по запрету выгула опасных собак детям и пьяным

Правительство России поддержало законопроект, запрещающий выгуливать опасных собак детям и лицам в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв кабинета министров. В документе указывается, что кабмин поддерживает предложения при условии внесения доработок с учетом замечаний.

В частности, предлагается расширить действие запрета, распространив его не только на традиционно опасные породы, такие как бульдоги, гибриды волка и бульмастифы, но и на других крупных и физически сильных собак. Также планируется закрепить на федеральном уровне запрет на выгул собак лицами моложе 16 лет без сопровождения трезвых взрослых.

Правительство рекомендует доработать законопроект с учетом необходимости четкого определения критериев отнесения животных к категории опасных. Вместе с этим кабмин советует доработать механизм контроля за соблюдением установленных правил.

Ранее в Мурманской области возбуждено первое уголовное дело против владельца собаки из-за самовыгула животного и последующего нападения на человека. Как сообщает пресс-служба УМВД России по региону, оставленный без присмотра доберман сбил с ног 80-летнюю женщину, причинив ей тяжкий вред здоровью. 41-летний владелец собаки отпущен под подписку о невыезде. Ему грозит наказание в виде штрафа до 80 тыс. рублей.

