28 августа 2025 в 10:54

Хозяину добермана грозит до трех лет тюрьмы за последствия самовыгула

В Мурманской области впервые возбудили дело из-за последствий самовыгула собаки

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

В Мурманской области возбудили первое уголовное дело против владельца собаки из-за ее самовыгула и, как следствие, нападения на человека, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Оставленный без присмотра доберман сбил с ног 80-летнюю женщину, причинив тяжкий вред ее здоровью.

На основании достаточных данных, указывающих на признаки объективной стороны состава преступления, по данному факту в отношении владельца животного было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 41-летний владелец добермана отпущен под подписку о невыезде. Ему грозит штраф до 80 тысяч рублей, арест на срок до полугода или до трех лет ограничения свободы. В УМВД России по Мурманской области подчеркнули, что подобные дела еще не возбуждались.

Ранее в Пензе бойцовская собака набросилась на трехлетнего ребенка и серьезно его покалечила. Животное напало на малыша у реки Старая Сура, вырвав его из рук матери и протащив по асфальту.

До этого в Ленинградской области произошло нападение собаки породы американская акита на годовалого ребенка. Во время прогулки под присмотром старшей сестры животное внезапно атаковало малыша, серьезно повредив ему лицо. Сосед помог освободить ребенка из пасти собаки, после чего мальчика экстренно госпитализировали и прооперировали.

