Реанимация голубей подмосковными пожарными попала на видео

Пожарные Московской области провели уникальную операцию по спасению голубей, пострадавших при возгорании складских помещений в Люберцах, сообщает пресс-служба региональной спасательной службы. Во время тушения пламени в поселке Октябрьский спасатели обнаружили в пристройке обессиленных птиц.

Сотрудники Мособлпожспаса не только эвакуировали пернатых из опасной зоны, но и провели комплекс реанимационных мероприятий с использованием кислородного баллона. После оказания первой помощи на свежем воздухе спасенных голубей передали их законному владельцу.