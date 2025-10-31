Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 13:41

Мясников раскрыл, что нужно сделать для «статуса алкоголика» в США

Мясников: американцев признают алкоголиками лишь после шести бутылок пива в день

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алкоголизм в США у человека диагностируют после шести бутылок пива в день, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном». Доктор отметил, что речь идет о емкостях в 0,33 литра. Врач посвятил выпуск воспоминаниям о работе в США.

А вы знаете, сколько нужно [выпивать], чтобы в Америке тебя официально зачислили в алкоголики? <…> Шесть бутылочек 0,33 пива в день, — поделился Мясников.

Доктор добавил, что если в приемный покой в американской больнице обращался человек после употребления такого количества алкоголя, то его автоматически отправляли на консультацию к наркологу. Также гражданину предлагали обратиться в общество анонимных алкоголиков. По словам Мясникова, без этого врачи не могли оказать выпившему медицинскую помощь.

Ранее доктор рассказал, что во время учебы в интернатуре в США он мысленно научился определять, как брать кровь для анализов у незнакомцев. Мясников проводил подобные исследования каждое утро, из-за чего в любом общественном месте он представлял себе такую медицинскую процедуру.

США
алкоголики
врачи
Александр Мясников
