Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 12:44

Россиянам рассказали, какое занятие может вызвать проблемы с эрекцией

Врач Мясников назвал посиделки за компьютером угрозой для эрекции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Каждый дополнительный час работы за компьютером в четыре раза увеличивает риск развития эректильной дисфункции, сообщил врач Александр Мясников в авторской программе на канале «Россия 1». Телеведущий сослался на исследование китайских ученых, подтверждающее данную зависимость.

То есть посидел за компьютером — тебе больше ничего не надо, — сказал медик.

Ранее Мясников заявил в программе «О самом главном», что умеренное питание составляет основу долголетия. Специалист рекомендует завершать трапезу с легким чувством голода, а не полного насыщения.

Кроме того, врач порекомендовал посвящать утренние часы личным потребностям вместо использования телефона. Специалист советует пробуждаться значительно раньше, обеспечивая себе около двух часов до необходимости выхода на работу.

Также он отметил, что медицинских работников, отговаривающих пациентов от приема статинов при наличии показаний, следует лишать дипломов и привлекать к ответственности. Специалист подчеркнул необходимость соблюдения установленных правил терапии.

Александр Мясников
компьютеры
работа
эрекция
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 3 ноября, фото, видео
Стало известно, на сколько дней ФРГ хватит БПЛА в случае конфликта
Солистка «Комбинации» вышла в свет со сломанной рукой и попала на видео
Российские школы потратили миллионы на закупку водорослей для детей
В Оренбургской области почтили память Черномырдина масштабным мероприятием
Россия и Китай собираются развивать спутниковую навигацию
Адмирал НАТО сделал заявление по окончанию украинского конфликта
В администрации Путина высказались о газовых запретах ЕС
Россия собирается увеличить поставки продуктов питания в соседнюю страну
РСТ раскрыл реальную ситуацию со вспышкой смертельного вируса на Мальдивах
«Кальянный рэп»: Собчак высмеяла Пашиняна за видео с песней Макана
Сотни тел украинских военных нашли в Судже
Названы последствия возможного отказа Катара поставлять газ в Евросоюз
В РСТ рассказали, почему не стоит бояться лихорадки денге на Мальдивах
«Не выдал большой тайны»: на Украине признали потерю Красноармейска
«Коктейль смертельных атак»: НАТО готовит армию БПЛА на границе с Россией
Глава Пентагона посетил границу КНДР и Южной Кореи
«Такие пакеты мне нравятся»: фанатка угодила Akmal' на концерте в Донецке
Погода в Москве во вторник, 4 ноября: ждать ли сильных ливней и похолодания
Скончался автор закона об общественном контроле
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.