Россиянам рассказали, какое занятие может вызвать проблемы с эрекцией Врач Мясников назвал посиделки за компьютером угрозой для эрекции

Каждый дополнительный час работы за компьютером в четыре раза увеличивает риск развития эректильной дисфункции, сообщил врач Александр Мясников в авторской программе на канале «Россия 1». Телеведущий сослался на исследование китайских ученых, подтверждающее данную зависимость.

То есть посидел за компьютером — тебе больше ничего не надо, — сказал медик.

Ранее Мясников заявил в программе «О самом главном», что умеренное питание составляет основу долголетия. Специалист рекомендует завершать трапезу с легким чувством голода, а не полного насыщения.

Кроме того, врач порекомендовал посвящать утренние часы личным потребностям вместо использования телефона. Специалист советует пробуждаться значительно раньше, обеспечивая себе около двух часов до необходимости выхода на работу.

Также он отметил, что медицинских работников, отговаривающих пациентов от приема статинов при наличии показаний, следует лишать дипломов и привлекать к ответственности. Специалист подчеркнул необходимость соблюдения установленных правил терапии.