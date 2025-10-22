Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 19:32

Прием лекарства для эрекции перед игрой в футбол привел к трагедии

Бразилец скончался после приема лекарства для эрекции перед игрой в футбол

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Бразилии скончался в возрасте 23 лет после приема лекарственного средства для улучшения эрекции перед футбольным матчем в штате Баия, сообщает Correio24horas. Инцидент произошел в районе Мария-Китерия города Фейра-де-Сантана.

Мужчина принял препарат 19 октября, после чего отправился на футбольную игру. Однако вскоре его самочувствие резко ухудшилось, появились интенсивные головные боли, включая болезненные ощущения в области глаз. Родители молодого человека доставили его в медицинское учреждение. Пациент находился под наблюдением врачей всю ночь, но утром 20 октября его состояние серьезно осложнилось. Медицинская бригада предприняла попытку реанимационных мероприятий, однако у пациента произошла остановка сердца.

Ранее бразильский футболист Энтони Илэйно погиб в результате столкновения мотоцикла с коровой. Трагический инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Молодому спортсмену было всего 20 лет. По факту его гибели начато официальное расследование. Авария произошла ночью, когда Илэйно возвращался домой с празднования дня рождения своего отца. Футболист выступал за бразильский клуб «Пиауи Эспорте» и планировал принять участие в Кубке Бразилии для игроков младше 20 лет.

До этого поступила информация о трагической гибели молодого футболиста во время профессионального матча в Казахстане. 19-летний нападающий клуба «Хан-Тенгри» Диас Тулеу почувствовал себя плохо в ходе игры и вскоре скончался. Федерация футбола Казахстана выразила глубокие соболезнования родственникам и близким Диаса Тулеу.

футбол
спорт
лекарства
эрекция
