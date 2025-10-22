Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 16:15

Молодой футболист погиб после столкновения с коровой

Бразильский футболист Илэйно врезался на мотоцикле в корову и погиб

Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Бразильский футболист Энтони Илэйно врезался на мотоцикле в корову и погиб, сообщила газета The Sun. Молодому человеку было 20 лет. Трагедия попала в объектив камеры видеонаблюдения.

Как отметило издание, по факту гибели футболиста началось расследование. По информации газеты Mirror, он возвращался ночью домой с вечеринки в честь дня рождения своего отца. Илэйно был игроком бразильской команды «Пиауи Эспорте». Молодой человек планировал принять участие в Кубке Бразилии среди футболистов младше 20 лет.

Ранее стало известно, что в Казахстане произошла трагическая гибель молодого футболиста во время профессионального матча. 19-летний нападающий клуба «Хан-Тенгри» Диас Тулеу почувствовал себя плохо в ходе игры и вскоре скончался. Казахстанская федерация футбола выразила соболезнования родным и близким Диаса Тулеу.

До этого полузащитник сборной Того Самуэль Асамоа, выступающий за клуб «Гуанси Пинго», получил тяжелейшую травму шеи во время матча Второй лиги Китая против «Чунцин Тунлянлун». Футболист получил множественные переломы шейных позвонков после удара о рекламный щит.

