Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 15:27

Футболист может остаться парализованным после толчка в спину

Полузащитник сборной Того Асамоа получил перелом шеи в матче китайской лиги

Самуэль Асамоа Самуэль Асамоа Фото: Nico Vereecken/IMAGO/Global Look Press

Полузащитник сборной Того Самуэль Асамоа, выступающий за клуб «Гуанси Пинго», получил тяжелейшую травму шеи во время матча Второй лиги Китая против «Чунцин Тунлянлун», сообщила пресс-служба команды в соцсети Weibo. Футболист получил множественные переломы шейных позвонков после удара о рекламный щит.

Встреча завершилась победой «Гуанси» со счетом 2:1. Как видно на опубликованных кадрах, Асамоа пытался прикрыть мяч у боковой линии, когда получил сильный толчок в спину от соперника. Футболист по инерции продолжил движение и врезался головой в рекламный щит, после чего рухнул на землю.

Как сообщает клуб, 31-летний спортсмен перенес операцию и находится в стабильном состоянии. Однако его карьера находится под угрозой, поскольку врачи прогнозируют высокий риск паралича нижних конечностей, параплегии, из-за обширного повреждения нервов.

Ранее сообщалось, что французский спортивный журналист получил смертельные травмы во время перегона быков на фестивале корриды в Лангладе. Мужчина скончался в больнице спустя два дня.

травмы
футболисты
Китай
футбол
переломы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трампу предложили $1 трлн за отказ от войны
Россиянам рассказали, как оформить цифровой ID без биометрии
Жители всей России получили доступ к «Сферуму» в МАХ
«Остров Мечты» открыл новый экстремальный аттракцион
Ирина Шейк кардинально сменила имидж
Николь Кидман снялась в фотосессии в платье за 2,5 млн рублей
В Госдуме осудили попытку Киева стереть память о Бородинском сражении
Мощное усиление ВС РФ и кара для дезертиров: новости СВО к вечеру 9 октября
В Госдуме положительно оценили встречу Путина и Алиева
Встреча Путина и Алиева в Душанбе подошла к концу
Суд принял решение по резонансному ДТП с участием дочери главы ОПГ
Россияне массово устремились в Европу впервые с 2022 года
Финансовый эксперт дал совет новичкам по инвестициям
Джиган и Оксана Самойлова могут развестись
Россиян предупредили об аномально суровой зиме
Прожившая более 100 лет итальянка отметила день рождения на работе
Трагедия на Каме: матрос утонул, пытаясь доплыть до берега
«Не оставляет попыток»: раскрыто, чем занимается в ИК-6 историк Соколов
«Придраться не к чему»: Прохор Шаляпин о призывах «отменить» его за шутку
Российские средства ПВО впервые сбили украинскую ракету «Фламинго»
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше
Россия

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.