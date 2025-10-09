Футболист может остаться парализованным после толчка в спину

Футболист может остаться парализованным после толчка в спину Полузащитник сборной Того Асамоа получил перелом шеи в матче китайской лиги

Полузащитник сборной Того Самуэль Асамоа, выступающий за клуб «Гуанси Пинго», получил тяжелейшую травму шеи во время матча Второй лиги Китая против «Чунцин Тунлянлун», сообщила пресс-служба команды в соцсети Weibo. Футболист получил множественные переломы шейных позвонков после удара о рекламный щит.

Встреча завершилась победой «Гуанси» со счетом 2:1. Как видно на опубликованных кадрах, Асамоа пытался прикрыть мяч у боковой линии, когда получил сильный толчок в спину от соперника. Футболист по инерции продолжил движение и врезался головой в рекламный щит, после чего рухнул на землю.

Как сообщает клуб, 31-летний спортсмен перенес операцию и находится в стабильном состоянии. Однако его карьера находится под угрозой, поскольку врачи прогнозируют высокий риск паралича нижних конечностей, параплегии, из-за обширного повреждения нервов.

Ранее сообщалось, что французский спортивный журналист получил смертельные травмы во время перегона быков на фестивале корриды в Лангладе. Мужчина скончался в больнице спустя два дня.