Спортивный журналист получил смертельные травмы во время перегона быков Журналист Гийом Ди Грация погиб после несчастного случая на фестивале во Франции

Французский спортивный журналист Гийом Ди Грация скончался в возрасте 52 лет через два дня после несчастного случая на фестивале корриды в Лангладе, сообщает AFP. Трагедия произошла во время традиционного перегона быков по улицам города — камаргской церемонии абривадо.

Ди Грация был комментатором «Тур де Франс» на телеканале Eurosport, где проработал с 1999 года. В мае этого года его впервые отстранили от работы за «неподобающее поведение по отношению к визажисту», а повторное отстранение в июле лишило его возможности работать на велогонке. Помимо данного спорта, журналист комментировал футбол, биатлон и прыжки с трамплина.

Ранее полупрофессиональный английский клуб «Хэштег Юнайтед» сообщил о смерти 22-летнего игрока Рамана Сидху. Причиной стала остановка сердца. Несмотря на более чем двухчасовые усилия спасателей, спасти спортсмена не удалось.

До этого вратарь испанского футбольного клуба «Колиндрес» Рауль Рамирес скончался после полученной во время матча травмы. Трагедия произошла в рамках соревнований пятой лиги страны, голкипер получил серьезную черепно-мозговую травму.