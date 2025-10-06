Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 12:20

Ушел из жизни 22-летний футболист «Хэштег Юнайтед»

Британский футболист Сидху скончался из-за остановки сердца в 22 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Игрок полупрофессионального английского клуба «Хэштег Юнайтед» Раман Сидху скончался из-за остановки сердца, сообщили в пресс-службе клуба. Спортсмену было 22 года.

Несмотря на все усилия спасателей, которые неустанно работали более двух часов, Раман, к сожалению, скончался. Мы хотели бы выразить наши искренние соболезнования его семье, товарищам по команде и всем, кто его знал, — говорится в сообщении.

«Хэштег Юнайтед» стал известен как уникальный футбольный проект, основанный в 2016 году блогером Спенсером Оуэном. Клуб, начинавший как медиапроект на платформах видеохостингов, со временем превратился в полноценную команду, которая теперь выступает в Исмианской лиге, восьмом дивизионе футбольной системы Англии.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий футбольных клубов «Ротор» и «Факел» Максим Бондаренко ушел из жизни в возрасте 44 лет. Причины трагедии не разглашаются. Спортивный клуб «Ротор» выразил искренние соболезнования родным и близким Максима.

До этого вратарь испанского футбольного клуба «Колиндрес» Рауль Рамирес скончался после полученной во время матча травмы. Трагедия произошла в рамках соревнований пятой лиги страны, голкипер получил серьезную черепно-мозговую травму в ходе игрового эпизода.

футболисты
спортсмены
смерти
футбольный клуб
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто значение освобождения Отрадного в Харьковской области
«Красота футбола»: Мостовой о матче «Динамо» — «Локомотив»
Голая пациентка сбежала из больницы после операции
В Совфеде предложили обязать неработающих россиян платить за ОМС
Дизайнер раскрыла, почему в моду вошел русский стиль
Психолог рассказала, как поддержать психическое здоровье
Лекорню объяснил, почему решил уйти в отставку
Политолог оценил сенсационные слова Меркель о вине Прибалтики в СВО
Прокуратура Польши заняла неожиданную позицию по делу «Северных потоков»
Налет БПЛА на Крым, фосфорные бомбы, пожар на НПЗ: ВСУ атакуют РФ 6 октября
Мостовой раскритиковал судейство в матче ЦСКА — «Спартак»
«Отсчет начался»: Макрона призвали уйти в отставку вслед за Лекорню
Злоумышленники разгромили на кладбище могилы бойцов СВО
Назван лидер голосования за новое изображение на купюре в 500 рублей
Родригез подал в суд на экс-супругу, которую бросил по телефону
Российский хоккеист наградил ветеранов СВО и стал врагом Киева
Журналист Ниязматов умер на 85-м году жизни
Избившего собаку-инвалида жителя Подмосковья доставили в полицию
Политолог оценил шансы Макрона удержаться у власти
Ветеран ЦСКА объяснил высокую результативность матча «Динамо» — «Локомотив»
Дальше
Самое популярное
Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!
Общество

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.