Ушел из жизни 22-летний футболист «Хэштег Юнайтед» Британский футболист Сидху скончался из-за остановки сердца в 22 года

Игрок полупрофессионального английского клуба «Хэштег Юнайтед» Раман Сидху скончался из-за остановки сердца, сообщили в пресс-службе клуба. Спортсмену было 22 года.

Несмотря на все усилия спасателей, которые неустанно работали более двух часов, Раман, к сожалению, скончался. Мы хотели бы выразить наши искренние соболезнования его семье, товарищам по команде и всем, кто его знал, — говорится в сообщении.

«Хэштег Юнайтед» стал известен как уникальный футбольный проект, основанный в 2016 году блогером Спенсером Оуэном. Клуб, начинавший как медиапроект на платформах видеохостингов, со временем превратился в полноценную команду, которая теперь выступает в Исмианской лиге, восьмом дивизионе футбольной системы Англии.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий футбольных клубов «Ротор» и «Факел» Максим Бондаренко ушел из жизни в возрасте 44 лет. Причины трагедии не разглашаются. Спортивный клуб «Ротор» выразил искренние соболезнования родным и близким Максима.

До этого вратарь испанского футбольного клуба «Колиндрес» Рауль Рамирес скончался после полученной во время матча травмы. Трагедия произошла в рамках соревнований пятой лиги страны, голкипер получил серьезную черепно-мозговую травму в ходе игрового эпизода.