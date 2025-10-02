Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 21:20

Трагически погиб экс-футболист «Ротора» и «Факела»

В возрасте 44 лет погиб бывший футболист «Ротора» и «Факела» Бондаренко

Бывший нападающий футбольных клубов «Ротор» и «Факел» Максим Бондаренко погиб на 45-м году жизни, сообщили в пресс-службе волгоградской команды. Причины трагедии не раскрываются.

С прискорбием сообщаем, что сегодня трагически погиб бывший нападающий нашего клуба Максим Викторович Бондаренко. Ему было 44 года. Спортивный клуб «Ротор» выражает искренние соболезнования родственникам и близким Максима, — говорится в сообщении клуба.

Спортсмен родился в Волгограде. Свой путь в профессиональном футболе он начал в 1998 году в родном клубе «Ротор». Сначала Бондаренко выступал за дублирующий состав во втором дивизионе, а спустя год был переведен в основную команду.

Ранее умер заслуженный работник культуры России, главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов. Ему было 74 года. Он начинал журналистскую карьеру в 1972 году, работал в «Комсомольской правде» и «Собеседнике», а также стоял у истоков «Экспресс-газеты». С 2011 года Куприянов возглавлял «Вечернюю Москву».

До этого скончался актер Сергей Рыбин, известный по ролям в проектах «Морские дьяволы» и «Невский». Ему был 51 год.

