Умер главный редактор газеты «Вечерняя Москва»

Умер заслуженный работник культуры Российской Федерации главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов, сообщает издание. Ему было 74 года. Причины смерти не раскрываются.

Куприянов возглавлял газету с 2011 года. Журналист был награжден орденом Дружбы за вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю работу.

Он начал карьеру в журналистике в 1972 году. В 1981-м присоединился к редакции «Комсомольской правды». Также Куприянов занимал должность заместителя главного редактора в «Собеседнике». Ему принадлежит идея первого в России таблоида — «Экспресс-газеты». Позднее Куприянов возглавлял «Известия», «Вечернюю Москву», а также радиостанцию «Комсомольская правда FM».

