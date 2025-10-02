Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 10:23

Умер главный редактор газеты «Вечерняя Москва»

На 75-м году жизни умер главный редактор «Вечерней Москвы» Куприянов

Александр Куприянов Александр Куприянов Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Умер заслуженный работник культуры Российской Федерации главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов, сообщает издание. Ему было 74 года. Причины смерти не раскрываются.

Куприянов возглавлял газету с 2011 года. Журналист был награжден орденом Дружбы за вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю работу.

Он начал карьеру в журналистике в 1972 году. В 1981-м присоединился к редакции «Комсомольской правды». Также Куприянов занимал должность заместителя главного редактора в «Собеседнике». Ему принадлежит идея первого в России таблоида — «Экспресс-газеты». Позднее Куприянов возглавлял «Известия», «Вечернюю Москву», а также радиостанцию «Комсомольская правда FM».

Ранее в Приозерске прошли похороны советского актера Геннадия Нилова. Он известен зрителям по фильмам «Звезда пленительного счастья» и «Три плюс два». Большую часть своей карьеры актер работал на «Ленфильме». Прощание прошло в Санкт-Петербурге. На церемонии присутствовали его сын Алексей Нилов и депутат городского законодательного собрания Анастасия Мельникова.

смерти
соболезнования
похороны
СМИ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Охранник удерживал 17-летнюю девочку за шею и трогал ее в туалете отеля
У женщины резко выросла грудь на три размера из-за опасного диагноза
Стало известно, как «Цифровая стройка» повлияет на расходы россиян
Простой ужин в немецком стиле: густой картофельный суп
Школьник просидел всю ночь в холодной яме и попал в больницу
Адвокат назвал иск против Пугачевой необоснованным
В РПЦ раскрыли, с кем на самом деле «беседует» Навроцкий в загробном мире
В Минобороны России сообщили о поражении важных целей на Украине
Джамшут из «Наша Russia» будет учить актерскому мастерству в Дубае
Стоматолог перечислила тревожные причины кровоточивости десен
Жительница Финляндии отправилась под суд из-за перекормленного лабрадора
Глава Свердловской области Паслер нашел замену арестованному Чемезову
«Это клевета»: Дочь Талызиной прокомментировала скандал с наследством отца
В Кремле раскрыли, о чем на самом деле говорят итоги выборов в Молдавии
Кинолог оценил идею запретить содержание собак опасных пород в квартирах
Песков оценил позицию Санду по российским войскам в Приднестровье
Стала известна причина смерти главреда «Вечерней Москвы»
В Кремле сообщили, что Трамп до сих пор не дал ответ по ДСНВ
В Кремле высказались о бензиновом ажиотаже в России
В Кремле ответили на сообщения о передаче Украине данных для ударов по РФ
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный
Общество

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.