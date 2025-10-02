В Приозерске похоронили советского актера

Похороны советского актера Геннадия Нилова прошли на кладбище в Приозерске, сообщили ТАСС в Союзе кинематографистов Санкт-Петербурга. Известный по ролям в фильмах «Звезда пленительного счастья» и «Три плюс два» умер на 89-м году жизни.

Прощание с артистом прошло в ритуальном комплексе в Санкт-Петербурге. На церемонии присутствовали его сын Алексей Нилов, пошедший по стопам отца и избравший актерскую профессию, и парламентарий городского законодательного собрания Анастасия Мельникова.

Геннадий Нилов скончался 29 сентября, не дожив до собственного дня рождения всего два дня. Большая часть его актерской деятельности прошла на «Ленфильме», где он трудился более трех десятков лет. Актер дебютировал в фильме «Подвиг разведчика» с участием его дяди Павла Кадочникова. За всю карьеру Нилов снялся в более чем 60 кинолентах.

Ранее из жизни ушел актер Гаджи Мурад Ягизаров, он умер в Германии на 87-м году жизни. Информацию подтвердил его друг и народный писатель Азербайджана Натиг Расулзаде. Советским телезрителям Ягизаров полюбился за роли в фильмах «Послезавтра в полночь», «Ищите девушку» и «Дронго».