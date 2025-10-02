Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 14:46

Стало известно о кончине звезды «Морских дьяволов» и «Невского»

Актер Рыбин умер в возрасте 51 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Актер Сергей Рыбин, известный по ролям в проектах «Морские дьяволы» и «Невский», умер на 52-м году жизни, передает портал «Кино-театр.ру». Причина смерти не уточняется.

По информации ресурса, популярный артист ушел из жизни 29 сентября. На его счету три десятка работ. Среди них — «Война и мир», «Марафон трех граций», «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».

Ранее в возрасте 104 лет умерла вдова режиссера Григория Чухрая Ираида Пенькова. Планировалось, что прощание с ней состоится в семейном кругу. По информации продюсера Игоря Толстунова, родственники были намерены кремировать тело.

Также на 89-м году жизни умер актер из советского фильма «Три плюс два» Геннадий Нилов. По данным SHOT, причиной смерти Нилова могла стать острая сердечная недостаточность. Официального подтверждения этой информации нет.

Кроме того, 29 сентября умер экс-главред «Огонька» Виталий Коротич. По словам историка Виктора Мироненко, последние дни жизни журналист провел в больнице. Однако уточнять причины ухода он не стал.

