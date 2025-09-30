В возрасте 104 лет умерла вдова режиссера Чухрая

Умерла вдова режиссера Григория Чухрая Ираида Пенькова, пишет ТАСС со ссылкой на продюсера Игоря Толстунова. Ей было 104 года.

Да, это правда, — сообщил он.

Также продюсер заявил, что прощание с Ираидой пройдет в семейном кругу. По его словам, тело вдовы режиссера кремируют.

Григорий Чухрай был лауреатом Ленинской премии, участвовал в Великой Отечественной войне. Его наиболее известный фильм — «Баллада о солдате», получивший множество наград и ставший классикой советского кинематографа. Ираида стала женой Чухрая 9 мая 1944 года. В браке родились сын Павел и дочь Елена.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни сербский музыкант и актер Воислав Симич, известный под псевдонимом Бубиша. Ему был 101 год. Причины смерти неизвестны.

До этого в возрасте 46 лет скончалась известная российская боксерша Ирина Синецкая — трехкратная чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы. Причины смерти спортсменки пока не раскрываются. Уход Синецкой стал большой утратой для всего боксерского сообщества. За свою карьеру она 11 раз становилась чемпионкой России и получила звание заслуженного мастера спорта.