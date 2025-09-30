Скончался прославленный сербский актер и музыкант На 102-м году жизни скончался актер и музыкант Воислав Симич

Ушел из жизни сербский музыкант и актер Воислав Симич, известный под псевдонимом Бубиша, передает национальная телерадиокомпания РТС. Ему был 101 год. Причины смерти не раскрываются.

Сегодня в возрасте 101 год нас навсегда покинул один из самых значительных сербских музыкантов, композиторов и дирижеров Воислав Симич, — говорится в публикации.

Симич родился в 1924 году в Белграде. Он окончил вторую мужскую гимназию и музыкальную академию. После войны музыкант основал любительский джазовый оркестр «Динамо» — первый биг-бэнд в Сербии. С 1953 по 1985 год Симич и его Белградский телевизионный джазовый оркестр выступали по всей Европе.

