30 сентября 2025 в 18:00

Скончался прославленный сербский актер и музыкант

На 102-м году жизни скончался актер и музыкант Воислав Симич

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ушел из жизни сербский музыкант и актер Воислав Симич, известный под псевдонимом Бубиша, передает национальная телерадиокомпания РТС. Ему был 101 год. Причины смерти не раскрываются.

Сегодня в возрасте 101 год нас навсегда покинул один из самых значительных сербских музыкантов, композиторов и дирижеров Воислав Симич, — говорится в публикации.

Симич родился в 1924 году в Белграде. Он окончил вторую мужскую гимназию и музыкальную академию. После войны музыкант основал любительский джазовый оркестр «Динамо» — первый биг-бэнд в Сербии. С 1953 по 1985 год Симич и его Белградский телевизионный джазовый оркестр выступали по всей Европе.

Ранее стало известно, что на 89-м году жизни скончался актер Геннадий Нилов, известный зрителям по фильму «Три плюс два». О смерти актера сообщила телеведущая Ника Стрижак, выразившая соболезнования сыну актера и его близким. 1 октября Нилову должно было исполниться 89 лет.

До этого ушла из жизни заслуженный деятель искусств России и заведующая музыкальной частью театра Вахтангова Татьяна Агаева. Ей было 78 лет.

