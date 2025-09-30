Умер актер из советского фильма «Три плюс два» На 89-м году жизни умер актер из фильма «Три плюс два» Геннадий Нилов

На 89-м году жизни умер актер из советского фильма «Три плюс два» Геннадий Нилов, сообщила телеведущая Ника Стрижак в своем Telegram-канале. Она отметила, что артиста запомнят скромным и достойным человеком. Ведущая выразила соболезнования сыну Нилова Алексею и всей его семье.

Ушел из жизни актер Геннадий Петрович Нилов, отец известного актера Алексея Нилова. Завтра ему бы исполнилось 89 лет, — написала Стрижак.

Нилов родился 1 октября 1936 года в Ленинградской области. Там он окончил государственный институт театра, музыки и кинематографии. После окончания вуза начал работать в «Ленфильме», где прослужил 30 лет. Нилов сыграл роли в более 60 проектах.

