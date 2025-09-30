Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 15:14

Умер актер из советского фильма «Три плюс два»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На 89-м году жизни умер актер из советского фильма «Три плюс два» Геннадий Нилов, сообщила телеведущая Ника Стрижак в своем Telegram-канале. Она отметила, что артиста запомнят скромным и достойным человеком. Ведущая выразила соболезнования сыну Нилова Алексею и всей его семье.

Ушел из жизни актер Геннадий Петрович Нилов, отец известного актера Алексея Нилова. Завтра ему бы исполнилось 89 лет, — написала Стрижак.

Нилов родился 1 октября 1936 года в Ленинградской области. Там он окончил государственный институт театра, музыки и кинематографии. После окончания вуза начал работать в «Ленфильме», где прослужил 30 лет. Нилов сыграл роли в более 60 проектах.

Ранее сообщалось, что заслуженный деятель искусств России и заведующая музыкальной частью Театра Вахтангова Татьяна Агаева ушла из жизни. На момент смерти ей было 78 лет. Имя Агаевой было во многих премьерных афишах театра на протяжении 37 лет.

До этого умерла заслуженная артистка России Людмила Гаврилова, известная по ролям в фильме «Мимино» и сериале «Глухарь». Как уточнили ее коллега Евгения Шевченко и сын Таир Газиев, Гаврилова скончалась в возрасте 73 лет. Причина смерти артистки не озвучивается.

