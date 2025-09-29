Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 14:06

Ушла из жизни музыкальный руководитель Театра Вахтангова Татьяна Агаева

Заслуженный деятель искусств России и заведующая музыкальной частью Театра Вахтангова Татьяна Агаева ушла из жизни, сообщили в пресс-службе учреждения. На момент смерти ей было 78 лет. Имя Агаевой было во многих премьерных афишах театра на протяжении 37 лет.

Ушла из жизни Татьяна Николаевна Агаева, заслуженный деятель искусств России, профессор Театрального института имени Бориса Щукина, заведующая музыкальной частью Театра имени Евгения Вахтангова, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что за свою карьеру Агаева приняла участие в создании более 70 спектаклей. Она также работала в качестве дирижера, хормейстера и певицы. В следующем месяце, 28 октября, музыкальному руководителю театра исполнилось бы 79 лет.

Ранее ушла из жизни заслуженная артистка России Людмила Гаврилова, известная по ролям в фильме «Мимино» и сериале «Глухарь». Как уточнили ее коллега Евгения Шевченко и сын Таир Газиев, Гаврилова умерла в возрасте 73 лет. Причина смерти артистки не озвучивается.

