Испанский 19-летний вратарь скончался после травмы на матче Голкипер Рауль Рамирес умер в результате черепно-мозговой травмы

Вратарь испанского футбольного клуба «Колиндрес» Рауль Рамирес скончался после травмы, полученной во время матча 27 сентября, сообщила пресс-служба Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Трагический инцидент произошел в Сантандере в рамках соревнований пятой лиги страны.

В ходе игрового эпизода 19-летний голкипер получил черепно-мозговую травму, вызвавшую две остановки сердца. Несмотря на оперативную помощь тренера команды, имеющего квалификацию в области физического воспитания, спасти футболиста не удалось — он скончался в реанимационном отделении местной больницы.

Ранее представители ЦСКА сообщили о смерти бывшего футболиста клуба Геннадия Штромбергера в возрасте 69 лет. Она наступила 4 сентября, ее причины не разглашаются. Армейский клуб выразил соболезнования семье и близким покойного.

Кроме того, пресс-служба сербского клуба «Црвена Звезда» сообщила о смерти бывшего защитника национальной сборной Деяна Миловановича в возрасте 41 года. Трагедия произошла во время матча ветеранов, когда футболист перенес на поле сердечный приступ. Спортсмен скончался в медицинском учреждении после двойного инфаркта.