В ЦСКА заявили о смерти своего экс-игрока Экс-футболист ЦСКА Штромбергер скончался на 70-м году жизни

Бывший футболист ЦСКА Геннадий Штромбергер скончался в возрасте 70 лет, сообщается в официальном Telegram-канале армейского клуба. Смерть наступила 4 сентября, ее причины не раскрываются. Команда выразила соболезнования.

Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Геннадия Юрьевича, — заявили в ЦСКА.

