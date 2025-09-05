Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 19:29

В ЦСКА заявили о смерти своего экс-игрока

Экс-футболист ЦСКА Штромбергер скончался на 70-м году жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бывший футболист ЦСКА Геннадий Штромбергер скончался в возрасте 70 лет, сообщается в официальном Telegram-канале армейского клуба. Смерть наступила 4 сентября, ее причины не раскрываются. Команда выразила соболезнования.

Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Геннадия Юрьевича, — заявили в ЦСКА.

Ранее вратарь Антонио Эдсон дос Сантос Соуза, известный под прозвищем Пиксе, скончался после успешного отражения пенальти грудью во время футзального матча. Трагедия произошла на региональном турнире в бразильском муниципалитете Аугусту-Корреа. После удачного сейва Пиксе направился праздновать с командой, но внезапно потерял сознание и упал на поле. Спортсмена экстренно доставили в медицинское учреждение, однако врачи не смогли спасти ему жизнь.

До этого в возрасте 75 лет скончался бывший боксер и актер Джо Багнер. Его не стало в доме престарелых в Австралии. Причины смерти не уточняются. Багнер был известен двумя поединками с Мохаммедом Али в 1973 и 1975 годах, в которых продержался все 15 раундов, уступив по очкам. Он являлся чемпионом Европы и входил в десятку лучших тяжеловесов мира всех времен. После завершения боксерской карьеры в 1976 году Багнер снимался в кино.

ЦСКА
футбол
спорт
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эскорт, наркотики и ссоры с дочерью: как сейчас живет Дана Борисова
Смерть на линейке и труп в ночном кафе: главные ЧП недели
«Против СВО»: Мизулина раскритиковала Крида
Стало известно, что Трамп тайно посылал своих разведчиков в КНДР
Названы марки самых угоняемых машин в России в 2025 году
Шуфутинский признался, как относится к Розенбауму на самом деле
Ветеран СВО отделался штрафом за жестокое избиение тещи
Появились новые подробности о расследовании убийства генерала Кириллова
Стало известно, как конфискация активов России ударит по евро
Американист раскрыл план Трампа по «вьетнамизации» Украины
Кровь с потолка начала капать на пациентов одной больницы
Психиатр усомнился в достоверности слов Аглаи Тарасовой в суде
В ЦСКА заявили о смерти своего экс-игрока
«Энергосберегающий» танцор Булановой прокомментировал слухи об увольнении
В России опровергли слухи о поставках яиц в США
Возвращение в РФ, «Третье сентября», мнение об СВО: как живет Шуфутинский
Трампа пригласили в одну страну СНГ в «удобные сроки»
Ученые нашли способ выявлять зависимость от лутбоксов у детей и подростков
Названа граница бедности в России
Канцелярия Нетаньяху назвала пять условий для прекращения огня в Газе
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.