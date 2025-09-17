Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 16:02

Экс-игрок сборной Сербии вышел на поле и умер

Бывший защитник сборной Сербии Милованович умер во время матча ветеранов

Деян Милованович Деян Милованович Фото: Panoramic by PsnewZ/legion-media.com

Бывший защитник сборной Сербии Деян Милованович умер в возрасте 41 года во время матча ветеранов сербского клуба «Црвена Звезда», передает пресс-служба спортивной организации. По данным источника, футболист перенес сердечный приступ на поле и был доставлен в больницу, где скончался после двойного инфаркта.

Деян был больше, чем футболист. Будучи воспитанником нашего клуба, он прошел команды всех возрастов и сделал свои первые шаги в профессиональном футболе в красно-белой майке. Благодаря своим знаниям, мужеству и харизме он оставил след в сердцах товарищей по команде и болельщиков, — говорится в заявлении.

Соболезнования семье и близким также выразил французский клуб «Ланс», в составе которого Милованович выступал несколько сезонов. За «Црвену Звезду» он провел 80 матчей и забил 15 голов, дважды становился чемпионом Сербии.

Ранее на 80-м году жизни скончался бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи. По словам члена комитета ветеранов клуба Александра Мирзояна, у него были проблемы со здоровьем. Хаджи запомнился как душа компании и эффективный администратор.

смерти
футболисты
трагедии
игры
