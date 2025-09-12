Умер экс-администратор московского «Спартака» Александр Хаджи

На 80-м году жизни скончался бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи, рассказал ТАСС член комитета ветеранов «Спартака» и бывший футболист команды Александр Мирзоян. Он отметил, что у Хаджи были проблемы со здоровьем.

Он умер, да. Сейчас созвонился с дочкой, занимаемся всей организацией [похорон], берем агента, чтобы все похоронные дела сделать. Какая может быть причина? Он болел, вроде все шло на поправку, видно, какой-то скачок, связанный с чем-то. Мы помогаем в меру возможности, — поделился Мирзоян.

По его словам, Хаджи всегда был душой компании и поддерживал хорошие отношения с коллегами. Когда был создан совет ветеранов, его, без сомнения, включили в его состав. Олег Романцев, Ринат Дасаев, Юрий Гаврилов и другие футболисты тепло относились к Александру Хаджи. Они оставались друзьями и поддерживали связь до конца своих дней.

Мирзоян подчеркнул, что роль администратора была незаметной, но при этом очень эффективной.

Ранее сообщалось, что из жизни ушел фотограф московского «Спартака» Александр Ступников. Ему было 40 лет. Ступников скончался скоропостижно у себя дома. В пресс-службе клуба сообщили, что он собирался на работу — на очередной матч команды.