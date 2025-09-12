Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 12:46

Умер экс-администратор московского «Спартака» Александр Хаджи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На 80-м году жизни скончался бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи, рассказал ТАСС член комитета ветеранов «Спартака» и бывший футболист команды Александр Мирзоян. Он отметил, что у Хаджи были проблемы со здоровьем.

Он умер, да. Сейчас созвонился с дочкой, занимаемся всей организацией [похорон], берем агента, чтобы все похоронные дела сделать. Какая может быть причина? Он болел, вроде все шло на поправку, видно, какой-то скачок, связанный с чем-то. Мы помогаем в меру возможности, — поделился Мирзоян.

По его словам, Хаджи всегда был душой компании и поддерживал хорошие отношения с коллегами. Когда был создан совет ветеранов, его, без сомнения, включили в его состав. Олег Романцев, Ринат Дасаев, Юрий Гаврилов и другие футболисты тепло относились к Александру Хаджи. Они оставались друзьями и поддерживали связь до конца своих дней.

Мирзоян подчеркнул, что роль администратора была незаметной, но при этом очень эффективной.

Ранее сообщалось, что из жизни ушел фотограф московского «Спартака» Александр Ступников. Ему было 40 лет. Ступников скончался скоропостижно у себя дома. В пресс-службе клуба сообщили, что он собирался на работу — на очередной матч команды.

смерти
ФК Спартак
администратор
футбол
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чемпиона Москвы по каратэ чуть не убили ножом при ограблении
В МХАТе рассказали, как Доронина отмечает день рождения
Песков пожелал удачи ветеранам СВО на выборах
В России «упало» приложение мобильного банка
Российская АЭС оказалась под атакой украинского дрона
Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин
Мать обвинила 22-летнего сына в изнасиловании
SHAMAN рассказал, под каким номером хотел бы выступать на «Интервидении»
Отец певца Шарлота предположил, почему сыну не дали выступить в зоне СВО
Легендарный британский диджей Крис Хилл скончался в возрасте 80 лет
В ГД связали приезд принца Гарри в Киев с желанием занять престол Британии
Глава МИД Польши жестко ответил Трампу по поводу инцидента с дронами
Что известно о сбое Telegram 12 сентября: проблемы, когда починят
В России забили тревогу из-за массового «серого» импорта мототехники
В Калифорнии на пляже нашли гигантскую рыбу-луну
SHAMAN раскрыл, что сделает перед выходом на сцену «Интервидения»
Футболист «Спартака» назвал лучших игроков в истории клуба
Москвичам рассказали о погодных сюрпризах в выходные
Гендиректор ПФКИ назвал важный недостаток искусственного интеллекта
В МИД объяснили, как Запад «подгоняет» юридическую базу под воровство
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.