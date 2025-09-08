Скончался фотограф ФК «Спартак» Александр Ступников

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
На 41-м году ушел из жизни фотограф «Спартака» Александр Ступников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Ступников, фотограф московского «Спартака», ушел из жизни, сообщили в пресс-службе клуба. Ему было 40 лет.

Сегодня ушел из жизни фотограф «Спартака» Александр Ступников. Саша скоропостижно скончался у себя дома, на 41-м году жизни. Он собирался на работу — на очередной матч нашей команды, которой отдал более 15 лет профессиональной деятельности, — говорится в сообщении.

В «Спартаке» глубоко потрясены трагедией. Ступникова охарактеризовали как замечательного человека, выдающегося профессионала, а также верного друга и товарища.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА и «Динамо» Валерий Газзаев высказал мнение о причинах неудачного старта сезона РПЛ «Спартака». Он отметил, что в клубе произошли значительные изменения в тактике и на индивидуальных позициях игроков. Тем не менее «Спартак» одержал победу в матче седьмого тура РПЛ над «Сочи» и поднялся в турнирной таблице.

До этого бывший футболист Максим Деменко выразил мнение, что полузащитник «Спартака» Наиль Умяров заслуживает вызова в сборную России. Он отметил, что причины отсутствия Умярова в национальной команде под руководством Валерия Карпина ему непонятны.

Спартак
футбол
фотографы
смерти
