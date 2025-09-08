Скончался фотограф ФК «Спартак» Александр Ступников На 41-м году ушел из жизни фотограф «Спартака» Александр Ступников

Александр Ступников, фотограф московского «Спартака», ушел из жизни, сообщили в пресс-службе клуба. Ему было 40 лет.

Сегодня ушел из жизни фотограф «Спартака» Александр Ступников. Саша скоропостижно скончался у себя дома, на 41-м году жизни. Он собирался на работу — на очередной матч нашей команды, которой отдал более 15 лет профессиональной деятельности, — говорится в сообщении.

В «Спартаке» глубоко потрясены трагедией. Ступникова охарактеризовали как замечательного человека, выдающегося профессионала, а также верного друга и товарища.

