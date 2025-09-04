Ветеран «Спартака» назвал футболиста, который нужен сборной России

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров заслуживает вызова в сборную России, заявил «Газете.Ru» бывший футболист Максим Деменко, выступавший в прошлом за петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар». Он отметил, что ему сложно понять причины, по которым Умярова до сих пор не привлекают в национальную команду под руководством Валерия Карпина.

Он заслуживает вызова. Понимаю, что Валерий Георгиевич смотрит на эту позицию — там есть и Глебов, и другие игроки. Но сам Умяров, однозначно, заслуживает. Почему его не вызывают? Сложно ответить. Это обязательно должны спросить журналисты, чтобы узнать наверняка. Но, скорее всего, Карпин видит игру немножко по-другому, — сказал ветеран.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА и «Динамо» Валерий Газзаев прокомментировал неудачное начало сезона у московского «Спартака» в Российской премьер-лиге и сказал, что команда столкнулась с избыточным количеством тактических изменений. В седьмом туре РПЛ «Спартак» одержал победу над «Сочи» со счетом 2:1. Матч состоялся на московской арене «Лукойл Арена». Благодаря этой победе красно-белые поднялись с восьмой на шестую позицию в турнирной таблице.

До этого футбольный тренер Ринат Билялетдинов в беседе с NEWS.ru высказал предположение, что Жозе Моуриньо не возглавит «Спартак» после увольнения из турецкого «Фенербахче». По его словам, ни один клуб РПЛ не сможет удовлетворить финансовые требования португальского тренера. Билялетдинов также отметил, что Моуриньо традиционно требует приобретения дорогостоящих игроков для каждой команды, где работает, что затрудняет его возможное трудоустройство в России.