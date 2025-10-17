Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 00:12

В Казахстане 19-летний футболист умер сразу после матча

Нападающий казахстанского клуба «Хан-Тенгри» Тулеу скончался после матча

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Казахстане произошла трагическая гибель молодого футболиста во время профессионального матча. 19-летний нападающий клуба «Хан-Тенгри» Диас Тулеу почувствовал себя плохо в ходе игры и вскоре скончался, сообщается в социальных сетях команды.

Инцидент произошел в матче 25-го тура второго дивизиона чемпионата страны. Молодой спортсмен стал участником встречи против «Екибастуза», который завершился со счетом 4:0 в пользу его команды.

На 62-й минуте игры Тулеу ощутил резкое ухудшение самочувствия, прилег на газон и попросил партнера помочь с разминкой ног. Однако состояние футболиста быстро ухудшилось, потребовалось срочное вмешательство медицинского персонала. После оказания первой помощи спортсмена экстренно перенесли с поля на носилках, но спасти его жизнь не удалось.

Казахстанская федерация футбола выразила соболезнования родным и близким Диаса Тулеу. Для расследования обстоятельств произошедшего сформирована специальная комиссия с участием представителей федерации.

От лица клуба выражаем искренние соболезнования его семье, родным и близким. Светлая память о Диасе навсегда останется в наших сердцах, — указано в сообщении.

Тулеу был воспитанником известного клуба «Кайрат» и с апреля 2024 года выступал за «Хан-Тенгри». Он принял участие в 21 матче текущего сезона.

Ранее бразильский футболист Джонатан Геррейро был арестован в Финляндии по подозрению в организации договорных матчей. Задержание игрока «Финнкурда» произошло после матча, где он забил семь голов.

Казахстан
смерти
футбол
футболисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты планы по строительству туннеля Путина —Трампа
Аэропорты сразу трех городов России заморозили движение
Отъезд в США, брак с моделью, зарплата $3,7 млн: как живут братья Миранчук
Трамп намекнул, что Украина может остаться без ракет Tomahawk
Первая обладательница штрафа за собачью мочу решила его обжаловать
Гороскоп на 17 октября: Близнецам быть осторожными, а Рыбам ловить удачу
Разговор Путина и Трампа: что они обсуждали, главные заявления
Стало известно, поздравил ли Трамп Путина с прошедшим днем рождения
«Недружественные акции»: в РФ осудили скандальное решение Эстонии
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 17 октября 2025 года
Новость о встрече Путина и Трампа взбудоражила венгерские власти
В Казахстане 19-летний футболист умер сразу после матча
Российские силы за три часа сбили 23 украинских дрона
Брак с сыном Дружининой, депрессия, буллинг: как живет Екатерина Гамова
МИД России пообещал наказать виновных в убийстве военкора Зуева
Миллиардер предположил, какая известная личность приблизит апокалипсис
Состояние энергетики Белгородской области получило тревожную оценку
Так больше не готовят: рецепт «Наполеона» из СССР — самый вкусный десерт
В РФПИ высказались о сроках следующего саммита между США и Россией
Раскрыт инициатор состоявшегося разговора Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.