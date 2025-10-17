В Казахстане 19-летний футболист умер сразу после матча Нападающий казахстанского клуба «Хан-Тенгри» Тулеу скончался после матча

В Казахстане произошла трагическая гибель молодого футболиста во время профессионального матча. 19-летний нападающий клуба «Хан-Тенгри» Диас Тулеу почувствовал себя плохо в ходе игры и вскоре скончался, сообщается в социальных сетях команды.

Инцидент произошел в матче 25-го тура второго дивизиона чемпионата страны. Молодой спортсмен стал участником встречи против «Екибастуза», который завершился со счетом 4:0 в пользу его команды.

На 62-й минуте игры Тулеу ощутил резкое ухудшение самочувствия, прилег на газон и попросил партнера помочь с разминкой ног. Однако состояние футболиста быстро ухудшилось, потребовалось срочное вмешательство медицинского персонала. После оказания первой помощи спортсмена экстренно перенесли с поля на носилках, но спасти его жизнь не удалось.

Казахстанская федерация футбола выразила соболезнования родным и близким Диаса Тулеу. Для расследования обстоятельств произошедшего сформирована специальная комиссия с участием представителей федерации.

От лица клуба выражаем искренние соболезнования его семье, родным и близким. Светлая память о Диасе навсегда останется в наших сердцах, — указано в сообщении.

Тулеу был воспитанником известного клуба «Кайрат» и с апреля 2024 года выступал за «Хан-Тенгри». Он принял участие в 21 матче текущего сезона.

