04 октября 2025 в 12:50

Доктор Мясников назвал четыре главных правила для долгой жизни

Мясников: умеренность в еде и физическая активность способствуют долголетию

Александр Мясников Александр Мясников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Умеренность в еде является первым принципом, который поможет жить долго, заявил в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, человек должен вставать из-за стола, испытывая небольшое чувство голода.

Чтобы долго жить, вам нужно ограничивать калории, без цифр. Вставать из-за стола чуть голодным, — подчеркнул специалист.

Второе правило касается физической активности: медик призвал как можно больше двигаться в течение дня. Особое внимание нужно уделять ежедневным прогулкам продолжительностью не менее одного часа. При этом конкретное количество шагов здесь не является определяющим фактором, объяснил он.

Третья рекомендация посвящена тренировке ума. Для поддержания здоровья мозга Мясников порекомендовал каждый день уделять время чтению книг или их прослушиванию. Четвертый, завершающий принцип — это важность социальных связей. Специалист отметил необходимость иметь рядом близкого человека, с которым можно делиться переживаниями.

Ранее преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил, что самым полезным видом мяса для человеческого организма является курятина. Употребление этого продукта благоприятно сказывается не только на внутреннем состоянии, но и на внешнем виде.

долголетие
здоровье
Александр Мясников
советы
