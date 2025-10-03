«Можно есть каждый день»: названо самое полезное для человека мясо

Наиболее полезным видом мяса для человеческого организма является курятина, заявил NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов. По словам хирурга, употребление этого продукта благоприятно сказывается не только на внутреннем состоянии, но и на внешнем виде.

Куриное мясо можно есть каждый день. Во-первых, оно содержит минералы и витамины A, B, C, H, калий, магний, цинк, железо, фосфор. Более жирные кусочки, например бедра, полезны для омоложения кожи, укрепления ногтей и волос благодаря жирным кислотам в курах. В связи с этим курица по своим химическим свойствам является наиболее полезной и нежирной из всех видов мяса, — отметил Умнов.

Как подчеркнул врач, другие виды мяса, особенно в жареном виде, максимально окисляют организм и способствуют развитию воспалений, что ускоряет старение кожи. Однако, по его словам, употребление продуктов в умеренном количестве сильно не навредит.

Ранее Умнов заявил, что в куриных легких могут существовать паразиты, которые устойчивы к высоким температурам. Кроме того, он отметил, что в голове курицы могут накапливаться опасные вещества, которые также не уничтожаются при тепловой обработке.