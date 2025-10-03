Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 08:05

«Можно есть каждый день»: названо самое полезное для человека мясо

Хирург Умнов: самым полезным для человека мясом является курятина

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Наиболее полезным видом мяса для человеческого организма является курятина, заявил NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов. По словам хирурга, употребление этого продукта благоприятно сказывается не только на внутреннем состоянии, но и на внешнем виде.

Куриное мясо можно есть каждый день. Во-первых, оно содержит минералы и витамины A, B, C, H, калий, магний, цинк, железо, фосфор. Более жирные кусочки, например бедра, полезны для омоложения кожи, укрепления ногтей и волос благодаря жирным кислотам в курах. В связи с этим курица по своим химическим свойствам является наиболее полезной и нежирной из всех видов мяса, — отметил Умнов.

Как подчеркнул врач, другие виды мяса, особенно в жареном виде, максимально окисляют организм и способствуют развитию воспалений, что ускоряет старение кожи. Однако, по его словам, употребление продуктов в умеренном количестве сильно не навредит.

Ранее Умнов заявил, что в куриных легких могут существовать паразиты, которые устойчивы к высоким температурам. Кроме того, он отметил, что в голове курицы могут накапливаться опасные вещества, которые также не уничтожаются при тепловой обработке.

здоровье
врачи
советы
продукты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог назвал «главную дубинку» России против НАТО
В Госдуме раскрыли значение личного участия Путина в саммите G20
Арестованный французский велосипедист Сехили начал учить русские слова
Российские фехтовальщики заняли весь пьедестал на III Играх стран СНГ
Шотландские шефы в ярости! Этот десерт слишком прост для такого результата
Что будет, если пожарить селедку как стейк? Результат поразит!
Российских водителей предупредили о штрафе за переделанный выхлоп
Пакет с бомбой обнаружили во дворе российской школы
Суд защитил купивших квартиры в Крыму россиян
Медведчук заявил, что Запад не удержит Украину Зеленского в своей орбите
Суд принял решение об уничтожении изъятой на границе «Сатанинской Библии»
На Украине расшифровали выступление Путина со сборником Пушкина
Врач рассказала, как проявляется зависимость человека от алкоголя
Стало известно, как нарушаются права потребителей на маркетплейсах
Один российский аэропорт перестал обслуживать авиарейсы
Один человек погиб во время сильного шторма на Таймыре
Две европейские страны готовятся к масштабным сбоям в энергосистеме
Трамп велел приготовиться ведомствам в США к одному действию
Житель Воронежа разнес балкон своей квартиры, пытаясь сварить самогон
На Урале разгромили памятники и разорвали флаги на кладбище
Дальше
Самое популярное
Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.