Хирург раскрыл, в каких частях курицы обитают неубиваемые паразиты

В куриных легких могут обитать паразиты, устойчивые к высоким температурам, заявил NEWS.ru преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Он добавил, что в куриной голове могут накапливаться вредные вещества, также не исчезающие при термообработке.

C куриными субпродуктами надо быть аккуратнее. Это как раз то, что может оказать сильно отрицательное влияние на организм. Куриные легкие содержат большое количество паразитов и вредных бактерий, которые не будут уничтожены в процессе приготовления. Гузку тоже не съедайте по той же причине, как бы ни хотелось. В куриной голове при жизни курицы могут накапливаться вредные вещества, которые не исчезают после термической обработки, — отметил Умнов.

Врач подчеркнул, что при умеренном потреблении полезна свежая куриная печень, поскольку она богата медью, витамином В12 и железом. Однако он предупредил, что из-за высокого холестерина этот субпродукт не подходит людям с болезнями почек, язвой желудка, гастритом. Также, по его словам, куриную печень не стоит давать детям до трех лет.

В куриной печени много витамина А — ретинола, который в умеренных количествах полезен для кожи и волос, но его избыток в организме приведет к быстро развивающемуся отравлению с неприятными последствиями: головокружение, мигрень, тошнота. Кроме того, избыток витамина А действует на мозг и приводит к разрушению костной ткани у взрослых, а у детей — к остановке роста. В этой связи очень важно не объедаться каким-то продуктом, который очень сильно нравится, теми же оладьями из куриной печени, например, — резюмировал Умнов.

