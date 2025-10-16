Мясников раскрыл, как правильно начинать новый день

По утрам лучше уделять время себе вместо просмотра телефона, заявил в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач Александр Мясников. Он отметил, что нужно просыпаться раньше, чтобы было два часа до выхода из дома на работу.

Главный совет — вовремя ложиться, чтобы утром встать и у вас было два часа до выхода. И эти два часа до выхода не тратьте на этот идиотский телефон, потратьте на себя, — сказал Мясников.

Врач добавил, что по утрам важно выделять 10 минут на зарядку и хорошо завтракать. По его словам, в это время нужно избегать чтения новостей.

Ранее Мясников признался, что испытывает огромную личную неприязнь к диагнозу «артроз первой степени». Он назвал его бессмысленным. По словам врача, такой диагноз могут поставить практически кому угодно, однако на жизнь он никак не повлияет.

До этого Мясников также напомнил, что эффективность биологически активных добавок (БАДов) нельзя подтвердить экспериментально. По его мнению, в некоторых случаях они могут приносить пользу.