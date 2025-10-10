Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 17:34

«Испытываю неприязнь»: доктор Мясников назвал самый ненавистный диагноз

Врач Мясников заявил, что испытывает неприязнь к диагнозу артроз первой степени

Александр Мясников Александр Мясников Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» признался, что испытывает огромную личную неприязнь к диагнозу артроз первой степени. Он назвал его бессмысленным. По словам Мясникова, такой диагноз могут поставить практически кому угодно, однако на жизнь он никак не повлияет.

Я испытываю огромную личную неприязнь к диагнозу артроз первой степени. Что такое артроз первой степени? Вот возьмем девушку. Она сейчас придет к доктору, [пожалуется]: «У меня болит колено». Я сделаю рентген, [скажу]: «У тебя ничего нет, иди отсюда»? Нет. А я напишу: «Артроз первой степени», — объяснил врач.

Ранее Мясников рассказал, что эффективность биологически активных добавок (БАДов) нельзя подтвердить экспериментально. По его словам, в некоторых случаях они могут приносить пользу.

До этого Мясников призвал лишать дипломов и привлекать к ответственности врачей, которые отговаривают людей по телевизору принимать статины по показаниям. По его словам, есть определенные правила, которые нужно соблюдать.

