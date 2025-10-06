Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 13:18

Мясников жестко осадил врачей, отговаривающих пить статины по показаниям

Мясников: отговаривающих пить статины врачей нужно лишать дипломов

Александр Мясников Александр Мясников Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Врачей, которые отговаривают людей по телевизору принимать статины по показаниям, нужно лишать дипломов и привлекать к ответственности, заявил врач Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». По его словам, есть определенные правила, которые нужно соблюдать.

Что вы уперлись в этих придурков из телевизора <…>, которые [говорят]: «Зачем вам принимать статины?» Есть определенные правила, — сказал Мясников.

Ранее врач заявил, что умеренность в еде является первым принципом, который поможет жить долго. Он отметил, что человек должен вставать из-за стола, испытывая небольшое чувство голода. Второе правило касается физической активности: медик призвал как можно больше двигаться в течение дня. Третья рекомендация посвящена тренировке ума. Для поддержания здоровья мозга Мясников порекомендовал каждый день уделять время чтению книг.

До этого Мясников назвал хламидиоз самым распространенным инфекционным заболеванием в мире. Он отметил, что миллионы людей по всему земному шару сталкиваются с этой инфекцией. Мясников подчеркнул, что хламидиоз является основной причиной бесплодия и воспалительных процессов в органах малого таза.

