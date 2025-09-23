Мясников назвал самую распространенную в мире инфекцию Мясников назвал хламидиоз самой распространенной инфекцией в мире

Хламидиоз является самым распространенным инфекционным заболеванием в мире, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на «России 1». Он отметил, что миллионы людей по всему земному шару сталкиваются с этой инфекцией.

Мясников подчеркнул, что хламидиоз является основной причиной бесплодия и воспалительных процессов в органах малого таза. По словам врача, инфекция способна поражать сосуды, провоцировать развитие сердечных заболеваний и пневмонии.

Особую опасность хламидиоза, отметил Мясников, представляет его зачастую скрытое течение. Многие инфицированные люди не испытывают никаких симптомов, что делает регулярные медицинские обследования необходимыми для своевременного выявления и лечения.

Ранее Мясников заявил, что регулярная физическая активность является самым эффективным средством для продления жизни. По его словам, движение может предотвратить развитие многих заболеваний. Физические нагрузки он назвал «чудо-средством» от всех недугов.