«Чудо-средство от всех болезней»: Мясников назвал универсальное «лекарство»

Регулярная физическая активность является наиболее эффективным средством для продления жизни, заявил известный врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, движение способно предотвратить развитие многих заболеваний и значительно улучшить качество жизни.

Вот это чудо-средство от всех болезней. Это физические нагрузки, — указал врач.

Мясников подчеркнул, что среди различных факторов, влияющих на долголетие, именно физические нагрузки оказывают наибольшее положительное воздействие. Он отметил, что гиподинамия (недостаточная физическая активность) занимает третье место среди причин смертности, способствуя развитию онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Для поддержания здоровья необязательно заниматься профессиональным спортом — достаточно регулярной ходьбы и простых упражнений. Мясников рекомендует использовать лестницу вместо лифта, что уже может стать хорошим началом для повышения ежедневной активности. Эти простые привычки способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы, улучшению обмена веществ и общему оздоровлению организма.

Ранее врач указал, что самым опасным лекарством в России стал аспирин. По его словам, в других странах препарат перестали назначать людям без серьезного сужения сосудов, так как он может приводить к смертельным последствиям.