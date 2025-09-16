Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 01:00

«Чудо-средство от всех болезней»: Мясников назвал универсальное «лекарство»

Врач Мясников назвал физические нагрузки главным фактором долголетия

Александр Мясников Александр Мясников Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Регулярная физическая активность является наиболее эффективным средством для продления жизни, заявил известный врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, движение способно предотвратить развитие многих заболеваний и значительно улучшить качество жизни.

Вот это чудо-средство от всех болезней. Это физические нагрузки, — указал врач.

Мясников подчеркнул, что среди различных факторов, влияющих на долголетие, именно физические нагрузки оказывают наибольшее положительное воздействие. Он отметил, что гиподинамия (недостаточная физическая активность) занимает третье место среди причин смертности, способствуя развитию онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Для поддержания здоровья необязательно заниматься профессиональным спортом — достаточно регулярной ходьбы и простых упражнений. Мясников рекомендует использовать лестницу вместо лифта, что уже может стать хорошим началом для повышения ежедневной активности. Эти простые привычки способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы, улучшению обмена веществ и общему оздоровлению организма.

Ранее врач указал, что самым опасным лекарством в России стал аспирин. По его словам, в других странах препарат перестали назначать людям без серьезного сужения сосудов, так как он может приводить к смертельным последствиям.

Александр Мясников
движение
спорт
долголетие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский раскрыл условия принятия «трудных решений»
Макаки напали на полицейский участок в Таиланде
Зеленский сообщил, где хочет встретиться с Путиным и Трампом
Выбраны международные ведущие конкурса «Интервидение»
ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова
Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.