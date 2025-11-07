Призер Олимпиады выступил против объединения федераций лыжных видов спорта

Объединение федераций лыжных видов спорта и сноуборда в одну организацию является не самой лучшей идеей, заявил в интервью NEWS.ru серебряный призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский. По его словам, такие слухи сейчас ходят в России.

Это не самая лучшая идея. Слишком разный вес и уровень федерации, разная направленность сноуборда и лыжных гонок, другая философия, идеология, другие сборы, направления развития, другой уровень. Мне с трудом верится, как сейчас объединить под одно крыло горные лыжи, сноуборд, двоеборье, прыжки с трамплина и лыжные гонки. И самое главное: а для чего? По крайней мере, в лыжных гонках выстроена неплохая система, ее можно подкорректировать, подкрутить гайки, но полностью менять и изменять всю структуру, все руководство — я пока что не вижу причин для этого, — сказал Панжинский.

По его мнению, объединение федераций лыжных гонок и биатлона прошло бы менее болезненно, хотя сейчас разговоры об этом не идут. Панжинский считает, что эти виды спорта ближе друг к другу.

Ранее Панжинский выразил сомнение, что спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев справится на посту руководителя Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) вместо Елены Вяльбе. Спортсмен заявил, что у него нет опыта управления такой организацией, несмотря на неравнодушие к этой дисциплине.