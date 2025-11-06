Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 08:30

«Не имеет опыта»: Панжинский оценил шансы Губерниева сменить Вяльбе в ФЛГР

Панжинский заявил о недостаточном опыте Губерниева на посту главы ФЛГР

Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Серебряный призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский не уверен, что спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев справится на посту руководителя Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) вместо Елены Вяльбе. Спортсмен заявил NEWS.ru, что у него нет опыта управления такой организацией, несмотря на неравнодушие к этой дисциплине.

Мне сложно пока представить Дмитрия на посту главы федерации лыжного спорта. Не имея опыта руководителя именно большой компании, федерации, я не уверен, что справится, учитывая, что нужно будет притираться ко всем сотрудникам. Здесь мне почему-то видится, что Дмитрий с легкой иронией говорит все свои высказывания. Конечно, он неравнодушен к лыжному спорту, за это ему большое спасибо. Он молодец и пытается развивать его. Надеюсь, что во всех его интервью именно это им и движет, а не желание насолить лично Вяльбе. Я как оптимист верю в то, что он хочет осуществить развитие лыжных гонок с помощью, возможно, вот такой мотивации для Елены Валерьевны, чтобы она еще больше, еще лучше работала, — сказал Панжинский.

Он отметил, что внутри федерации все уважают и ценят вклад Вяльбе в развитие лыжных гонок. Однако, по мнению Панжинского, есть направления, в которых нужно усилить работу.

Есть направления, по которым мы пока не дотягиваем до желаемого. Мы говорим про детский спорт, массовый спорт, любительский, но, возможно, стоит усилить команду федерации лыжных гонок или федерации лыжного спорта, и отдельные люди смогут взять эти направления, курировать их и развивать, — добавил Панжинский.

Ранее Панжинский рассказал, что представители скандинавских стран были категорически против возвращения российских лыжников на Кубок мира. По его словам, именно голоса представителей Швеции, Норвегии и Финляндии перевесили в итоговом голосовании исполкома Международной федерации лыжных гонок (FIS).

лыжные гонки
Дмитрий Губерниев
Елена Вяльбе
российские спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, через что пришлось пройти в поисках Усольцевых
Москвичей предупредили о резком снижении температуры на восемь градусов
Двое бойцов 127-й бригады ВСУ сдались в плен в Волчанске
Генерал раскрыл, из какой страны БПЛА могли атаковать Волгоград
Ушла из жизни легенда уральской тележурналистики
Владелец «Вашингтона» Леонсис отреагировал на 900-й гол Овечкина в НХЛ
Украинская школьница со скандалом отказалась петь «Калинку»
Сон о разбитой машине: как понять послание подсознания
«Рекордную» шайбу Овечкина едва не украл другой хоккеист
В Европе признали невозможность победы над Россией
Россиянин выиграл крупный приз в лотерею, не угадав ни одного числа
Лунный календарь для квашения капусты в ноябре 2025
Марочко раскрыл, что происходит на востоке от Красного Лимана
Парфюмер раскрыла, какие ароматы должны быть в каждом женском гардеробе
Суд простил организатора «матерного» концерта «Ленинграда»
Сон о полете: что ждет вас в реальной жизни
В Воронежской области заявили о повреждении склада после атаки ВСУ
Собчак столкнулась с четвертым иском о взыскании долга
Судьи по делу убитого генерала оказались на прицеле у агентов СБУ
Аналитик раскрыла, на какой срок россияне кладут деньги в банк чаще всего
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой
Общество

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.