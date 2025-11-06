«Не имеет опыта»: Панжинский оценил шансы Губерниева сменить Вяльбе в ФЛГР

Серебряный призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский не уверен, что спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев справится на посту руководителя Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) вместо Елены Вяльбе. Спортсмен заявил NEWS.ru, что у него нет опыта управления такой организацией, несмотря на неравнодушие к этой дисциплине.

Мне сложно пока представить Дмитрия на посту главы федерации лыжного спорта. Не имея опыта руководителя именно большой компании, федерации, я не уверен, что справится, учитывая, что нужно будет притираться ко всем сотрудникам. Здесь мне почему-то видится, что Дмитрий с легкой иронией говорит все свои высказывания. Конечно, он неравнодушен к лыжному спорту, за это ему большое спасибо. Он молодец и пытается развивать его. Надеюсь, что во всех его интервью именно это им и движет, а не желание насолить лично Вяльбе. Я как оптимист верю в то, что он хочет осуществить развитие лыжных гонок с помощью, возможно, вот такой мотивации для Елены Валерьевны, чтобы она еще больше, еще лучше работала, — сказал Панжинский.

Он отметил, что внутри федерации все уважают и ценят вклад Вяльбе в развитие лыжных гонок. Однако, по мнению Панжинского, есть направления, в которых нужно усилить работу.

Есть направления, по которым мы пока не дотягиваем до желаемого. Мы говорим про детский спорт, массовый спорт, любительский, но, возможно, стоит усилить команду федерации лыжных гонок или федерации лыжного спорта, и отдельные люди смогут взять эти направления, курировать их и развивать, — добавил Панжинский.

Ранее Панжинский рассказал, что представители скандинавских стран были категорически против возвращения российских лыжников на Кубок мира. По его словам, именно голоса представителей Швеции, Норвегии и Финляндии перевесили в итоговом голосовании исполкома Международной федерации лыжных гонок (FIS).