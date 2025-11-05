Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 12:23

Оценены шансы российских лыжников на участие в Олимпиаде-2026

Панжинский: с высокой долей вероятности лыжники из РФ не выступят на Олимпиаде

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Российские лыжники имеют призрачные шансы на участие в Олимпийских играх 2026 года после решения Международной федерации лыжного спорта (FIS) о недопуске спортсменов на Кубок мира, заявил NEWS.ru серебряный призер Игр-2010 Александр Панжинский. В то же время он отметил, что в последнее время правила часто меняются.

Если следовать букве закона, где правила прописаны и соблюдались многие годы, то, скорее всего, нет, но правила могут меняться, и, как мы видим, в последние годы они часто нарушаются против нас. Поэтому почему бы их не нарушить и в нашу сторону, учитывая, что глава FIS Юхан Элиаш все-таки настроен оптимистично и хочет вернуть наших лыжников? Я думаю, что какие-то шансы есть, но на полный состав команды и участие в эстафетных дистанциях, конечно же, нет. Еще теплится в душе надежда на минимальное количество представителей от нашей страны, — сказал спортсмен.

Ранее Панжинский рассказал, что представители Скандинавских стран были категорически против возвращения российских лыжников на Кубок мира. По его словам, именно голоса представителей Швеции, Норвегии и Финляндии перевесили в итоговом голосовании исполкома FIS.

