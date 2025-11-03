Пластика лица, война с Ягудиным, три сына: как живет Плющенко

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Евгению Плющенко исполнилось 43 года. После завершения спортивной карьеры он стал тренером и руководителем собственной академии. Как фигурист конкурировал с Алексеем Ягудиным, почему решил сделать пластическую операцию, какие скандалы происходили в «Ангелах Плющенко» — в материале NEWS.ru.

Как конкурировали фигуристы Плющенко и Ягудин

Плющенко и Ягудин подарили болельщикам яркое противостояние в мире фигурного катания. Оба спортсмена сначала тренировались под руководством Алексея Мишина и боролись друг против друга на важнейших стартах. Их отношения ухудшались с каждым годом.

В юношеском возрасте Ягудин считал, что Мишин лучше относится к Плющенко, Евгений придерживался другой позиции. В 1998 году Алексей занял пятое место на Олимпийских играх в Нагано и через год перешел к заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.

В 2002-м Ягудин взял золото Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, опередив Плющенко. Евгений завоевал серебро из-за падения во время короткой программы. Кроме того, Ягудин выиграл очное противостояние с Плющенко на льду (у него 14 побед, у Евгения — восемь).

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с NEWS.ru вспомнил Олимпиаду-2002, где Плющенко уступил первое место Ягудину.

Российский фигурист Алексей Ягудин, победивший в одиночном катании на XIХ зимних Олимпийских играх, Солт-Лейк-Сити Фото: Роберт Максимов/ТАСС

«Евгений — абсолютно гениальный фигурист. Я искренне поздравляю его с днем рождения и вспоминаю Олимпиаду, когда он, будучи фаворитом, проиграл Ягудину. Я помню рой журналистов, которые до произвольной программы кричали: „Виват, виват, Женя“. Потом, когда он стал вторым, про него все забыли и носили на руках Ягудина. Он шел грустный, но было понятно, что это серебро — предвестник больших побед. Он выиграл две золотые медали, потом еще взял серебро», — отметил Губерниев.

По его словам, у Плющенко была мощнейшая карьера.

«Рад, что он встретил свою любовь, что у него прекрасный сын, который может стать хорошим фигуристом. Желаю ему всего самого доброго. Он мой хороший друг», — сказал Губерниев.

Плющенко и Ягудин подшучивают друг над другом в медиаполе. В декабре 2024 года Алексей заявил, что в какой-то момент конкуренция с Плющенко стала его уничтожать. В марте 2025-го болельщики ждали противостояния двух фигуристов на турнире «Русский вызов», но оно не состоялось.

«К сожалению, к началу марта мне так и не предоставили контракт, о котором на словах договорились. Готов был выступить, но приглашения от телевизионного канала (Первого канала. — NEWS.ru) так и не получил. Соревнования с Ягудиным, понятно, не будет», — объяснил Плющенко.

В мае этого года экс-фигурист назвал в соцсетях Ягудина одним из лучших мужчин-одиночников в истории, с которым у него была сложная и интересная борьба. В июне олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити заявил на пресс-конференции, посвященной рок-мюзиклу фигуристки Алины Загитовой «Ассоль», что может поучаствовать в одном проекте с Плющенко.

«Мои двери всегда открыты. Сейчас проверю — может, от него тоже сообщение: „Привет, спишь?“ А, нет, пока только супруга пишет», — сказал Алексей.

Как фигурист Плющенко выступал на Олимпиадах, кто у него «украл» золото в Ванкувере

Во время подготовки к Олимпиаде-2006 в Турине Плющенко забирал одно золото за другим. Он победил в 19 соревнованиях из 21. Плющенко занимал первые места в финале Гран-при, чемпионатах России и Европы. В Турине он взял золото Олимпиады.

Евгений Плющенко завоевал золотую медаль на ХХ зимних Олимпийских играх, Турин Фото: ИТАР-ТАСС/Федор Савинцев/ТАСС

После Игр-2006 фигурист ушел на двухлетний перерыв, чтобы восстановиться. Спортсмен гастролировал по России и за рубежом, участвовал в телешоу. В частности, он помог певцу Диме Билану победить на Евровидении в 2008 году.

В сезоне-2009/10 Плющенко снова вышел на лед. Он поставил перед собой цель вновь победить на Олимпиаде. Плющенко взял восьмой титул чемпиона России и в шестой раз стал чемпионом Европы. Однако на Играх 2010 года в Ванкувере фигурист завоевал лишь серебряную медаль. Многие специалисты до сих пор считают, что его засудили и лишили первого места, которое досталось американцу Эвану Лайсачеку.

Плющенко захотел взять реванш на домашней Олимпиаде 2014 года в Сочи, но в его подготовку вмешались травмы. Зимой 2013-го фигурист перенес операцию на позвоночнике. Врачи заменили один из межпозвоночных дисков имплантом. Тем не менее летом того же года спортсмен вернулся к тренировкам.

Плющенко взял золото в командных соревнованиях в Сочи и четвертую по счету олимпийскую медаль. Это рекордное число наград, завоеванных на Играх в мужском фигурном катании. Их могло быть пять, но перед личными соревнованиями Плющенко снялся из-за травмы спины.

Какие скандалы произошли в академии фигуриста Плющенко

По окончании карьеры фигурист начал заниматься тренерской деятельностью и основал собственную академию «Ангелы Плющенко». В феврале 2023 года он оказался в центре скандала после того, как выразил недовольство оценками судей на первенстве России среди юниоров в Перми, где его ученица Софья Титова заняла четвертое место.

«Скорее всего, будут переходы многих спортсменов в другие страны. Тех, которых судят несправедливо. Потому что бороться ребятам еще и за справедливость? И мне бороться? Я устал. Если мои спортсмены не нужны федерации, то мы пойдем туда, где нужны», — заявил тренер.

28 мая 2024-го стало известно, что Титова получила разрешение от Федерации фигурного катания на коньках России для перехода в сборную Армении.

6 июня того же года в Никулинский районный суд Москвы было подано гражданское дело по иску академии Плющенко. Организация требовала взыскать задолженность на сумму в 1,9 млн рублей с ушедшей спортсменки Арины Парсеговой и выиграла дело. В академии объяснили, что фигуристка в одностороннем порядке отказалась от исполнения договора о спортивной подготовке и совершении агентских действий. Ответчицей по делу выступила ее мать.

Парсегова ушла из «Ангелов Плющенко» к тренеру Этери Тутберидзе в 2023 году. До конца сезона-2020/21 она сотрудничала с наставником Сергеем Розановым. Тутберидзе поддержала свою ученицу и заявила, что часть средств, собранных за билеты для просмотра открытой тренировки, будет направлена на погашение ее долга перед академией Плющенко. В свою очередь экс-фигурист сообщил, что деньги, которые будут получены после суда с Парсеговой, пойдут на благотворительность.

Торжественное открытие академии фигурного катания Евгения Плющенко и Яны Рудковской «Ангелы Плющенко» Фото: Александр Вильф/РИА Новости

В августе 2024-го 17-летнюю фигуристку Варвару Горобченко дисквалифицировали на пять лет за употребление мельдония и сибутрамина. В прошлом спортсменка тренировалась в школе «Ангелы Плющенко» в группе олимпийской чемпионки Юлии Липницкой. В соцсетях академии был опубликован пост о том, что Горобченко покинула ее задолго до вынесения решения о дисквалификации. В нем отмечалось, что с ноября 2022-го по декабрь 2023 года фигуристка находилась на учебно-тренировочных сборах по фигурному катанию на коньках, проводимых на базе академии «Ангелы Плющенко» в Москве. Светлана Горобченко, мать фигуристки, взяла вину за произошедшее на себя. По ее словам, она недосмотрела за дочерью.

В начале сентября 2024 года академию Плющенко покинула Софья Самоделкина. Она перешла к американскому тренеру Рафаэлю Арутюняну.

В апреле 2025-го фигуристка Вероника Жилина обвинила Розанова в домогательствах. По словам 16-летней спортсменки, на сборах специалист якобы приходил к ней в номер и долго уговаривал сделать массаж.

«То же самое было в зале, то же в Кисловодске, после разминки, там он уже настаивал, когда все спортсмены и тренеры вышли из зала. Приходил с банкой пива и тренировал меня в номере», — заявила фигуристка.

Розанов в беседе с «Матч ТВ» опроверг слова Жилиной. «Всё сказанное про меня — абсолютная ложь», — заявил он.

В апреле академию Плющенко покинула 18-летняя серебряная медалистка чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева. Фигуристка тренировалась в ней с 2020 года. Договор со спортсменкой был расторгнут до завершения срока действия по инициативе Плющенко. Сообщалось, что с Муравьевой попрощались из-за систематических нарушений тренировочного процесса и срывов занятий. В итоге спортсменка перешла к Мишину.

Что известно о личной жизни фигуриста Плющенко

Плющенко был дважды женат. Его первой супругой стала Мария Ермак, в браке у них родился сын Егор. Однако союз продержался недолго — в 2008 году пара развелась.

В 2009-м фигурист сделал предложение руки и сердца Яне Рудковской, с которой он познакомился в Лондоне. У них двое детей. Первый сын Александр родился в 2013 году. Сейчас Гном Гномыч входит в число учеников академии отца. В конце октября 2025-го Александр стал победителем турнира, прошедшего в Наро-Фоминске. Он выступал в первом разряде среди юношей и оказался единственным участником в своей категории. В январе этого года Александр занял первое место на турнире в Красногорске, в котором также не было соперников.

Александр Плющенко (Гном Гномыч), сын фигуриста Евгения Плющенко, во время выступления в ледовом шоу «Союз чемпионов» на «ВТБ Арене» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Второй сын Арсений родился у Плющенко и Рудковской в 2021 году. Пара обратилась к услугам суррогатной матери. В трехлетнем возрасте мальчик уже встал на коньки.

Почему фигурист Плющенко сделал пластическую операцию

Плющенко сделал блефаропластику (пластическая операция по коррекции формы и состояния век. — NEWS.ru) у хирурга Тимура Хайдарова. Специалист опубликовал результаты операции в социальных сетях. На кадрах видно, что у Плющенко изменился разрез глаз, а кожа лица стала более гладкой.

Рудковская подчеркнула, что муж не посоветовался с ней перед пластической операцией. По ее словам, изначально олимпийский чемпион хотел убрать мешки под глазами, но Хайдаров рекомендовал блефаропластику. Продюсер отметила, что Плющенко не планировал скрывать хирургическое вмешательство от общественности.

«Евгений не выходил на связь два дня, был в реанимации. Когда мы созвонились, для меня это было шоком. Он пришел к Тимуру Хайдарову, чтобы убрать грыжи под глазами. Но наш общий друг посоветовал сделать тотальную блефаропластику. Он сказал Жене: „Зачем ты катаешь королей? Будешь катать принцев“. Получается, если сейчас он на семь лет меня моложе, то будет на 17», — сказала Рудковская.

Пластический хирург Любовь Гауэр предположила в разговоре с NEWS.ru, что Плющенко сделал операцию не для эстетики, а по медицинским показаниям.

«Избыток кожи на верхних веках, провисая, очень часто падает на радужку глаз, меняя фокус зрения. Как в случае с Евгением, круговая блефаропластика проводилась по показаниям, чтобы зрение не ухудшилось. Ему убрали избыток кожного лоскута на верхних веках, иссекли грыжи на нижних, поработали с круговой мышцей глаза», — высказала мнение пластический хирург.

Как Любовь Успенская поздравила олимпийского чемпиона Плющенко с днем рождения

Певица Любовь Успенская рассказала NEWS.ru, как впервые увидела выступление юного фигуриста.

«Я влюбилась в Женечку — юного, но уже подававшего большие надежды спортсмена. Я люблю фигурное катание, а он меня еще больше затянул в эту любовь. Начала следить за его историей, хотя до этого никогда раньше не интересовалась биографиями фигуристов. У него была непростая жизнь. Женя приехал в Петербург, понимая, что ему нужно развиваться и становиться большим спортсменом. Я узнала, что его семья была не в состоянии переехать с ним. Он жил один в квартире в коммуналке. Я знаю, что там были крысы. Женечка, маленький мальчик, все это пережил. Я еще больше его полюбила и гордилась тем, что у меня такой любимый спортсмен. Он для меня всегда был номер один», — отметила Успенская.

Она также рассказала, что на Олимпиаде-2002 болела за фигуриста и расстроилась из-за его поражения.

«Я уважаю Ягудина, но очень сильно болела за Женю. В тот день он не победил, у меня было испорченное настроение. Он очень добрый, хороший, отзывчивый человек. Когда я его вижу и встречаю, всегда рада. Женечка, желаю тебе успехов. Ты для меня был, есть и будешь лучшим спортсменом, которого я глубоко уважаю», — добавила Успенская.

